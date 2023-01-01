BMW X5

Автомобиль куплен у официального дилера.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Преимущества:

- М пакет внешний/ внутренний

- Салон Individual

- Тормозная система M Sport

- Камеры 360

- Панорамная крыша

- Адаптивная подвеска

- 4-зонный климат-контроль

- Комфортный доступ

- Доводчики дверей

- Адаптивные светодиодная оптика

- Распознавание дорожных знаков

- Автоматическая парковка

- Cистема управления жестами

- Контурная подсветка салона

- Проекция на лобовое стекло

- Двойное остекление салона

- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon

- Подогрев сидений

- Подогрев руля

- Вентиляция передних сидений

- Система контроля слепых зон

- Система предупреждения о столкновении и о сходе с полосы движения

- Кожаная отделка приборной панели

- Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация воздуха в салоне)

- Электропривод крышки багажника

- Память передних сидений

- Передняя часть авто в бронепленке

- Система Travel & Comfort

- Интерактивный ключ BMW Display Key

J85382