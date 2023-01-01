BMW X5
Автомобиль куплен у официального дилера.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.
Преимущества:
- М пакет внешний/ внутренний
- Салон Individual
- Тормозная система M Sport
- Камеры 360
- Панорамная крыша
- Адаптивная подвеска
- 4-зонный климат-контроль
- Комфортный доступ
- Доводчики дверей
- Адаптивные светодиодная оптика
- Распознавание дорожных знаков
- Автоматическая парковка
- Cистема управления жестами
- Контурная подсветка салона
- Проекция на лобовое стекло
- Двойное остекление салона
- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Вентиляция передних сидений
- Система контроля слепых зон
- Система предупреждения о столкновении и о сходе с полосы движения
- Кожаная отделка приборной панели
- Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация воздуха в салоне)
- Электропривод крышки багажника
- Память передних сидений
- Передняя часть авто в бронепленке
- Система Travel & Comfort
- Интерактивный ключ BMW Display Key
J85382