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BMW X5
2019
6 349 000 ₽
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BMW X5 2019

6 349 000 ₽
Возможна доставка
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BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5
BMW X5

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X5
  • Поколение IV (G05)
  • Модификация 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive30d M Sport
  • Год 2019
  • Пробег 174047 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Бежевый
  • Воблер 183
  • VIN J85382
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2993 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X5

Автомобиль куплен у официального дилера.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Преимущества:

- М пакет внешний/ внутренний
- Салон Individual
- Тормозная система M Sport
- Камеры 360
- Панорамная крыша
- Адаптивная подвеска
- 4-зонный климат-контроль
- Комфортный доступ
- Доводчики дверей
- Адаптивные светодиодная оптика
- Распознавание дорожных знаков
- Автоматическая парковка
- Cистема управления жестами
- Контурная подсветка салона
- Проекция на лобовое стекло
- Двойное остекление салона
- Премиальная аудиосистема Harman/Kardon
- Подогрев сидений
- Подогрев руля
- Вентиляция передних сидений
- Система контроля слепых зон
- Система предупреждения о столкновении и о сходе с полосы движения
- Кожаная отделка приборной панели
- Пакет Ambient Air (ионизация и ароматизация воздуха в салоне)
- Электропривод крышки багажника
- Память передних сидений
- Передняя часть авто в бронепленке
- Система Travel & Comfort
- Интерактивный ключ BMW Display Key

J85382

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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