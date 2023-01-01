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BMW X6 M
2018
7 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X6 M 2018

7 250 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M
BMW X6 M

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6 M
  • Поколение II (F86)
  • Модификация 4.4 AT (575 л.с.) 4WD
  • Год 2018
  • Пробег 53867 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN W23923
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 575 л.с.
  • Воблер 281

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6 M

Встречайте новую жемчужину автомобильной индустрии - BMW X6 M 2018 года выпуска! Этот внедорожник обладает невероятной мощностью - 575 лошадиных сил, которые подарят вам незабываемые ощущения от вождения.

Но это еще не все! BMW X6 M оснащен самыми современными технологиями, которые сделают ваше путешествие комфортным и безопасным. Раздельный климат-контроль с 4 зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Полноцветный ЖК-монитор размером 10.25 дюймов даст вам возможность наслаждаться ярким и четким изображением. Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. А камеры кругового обзора сделают парковку максимально простой и безопасной.

Наши инженеры также позаботились о вашем комфорте. В X6 M установлена премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, которая погрузит вас в мир качественного звука. Электропривод и вентиляция передних сидений подарят вам дополнительный комфорт в долгих поездках. А обогрев всех сидений согреет вас в холодные зимние дни.

BMW X6 M также обладает пневматической подвеской, которая позволит вам комфортно передвигаться по любым дорогам и преодолевать любые преграды. Доводчики дверей и электропривод багажника - это дополнительные удобства, которые сделают использование автомобиля еще более удобным.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! BMW X6 M 2018 года выпуска уже ждет своего хозяина. Позвольте себе роскошь и мощь в одном лице.

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