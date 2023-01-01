BMW X6 M

Встречайте новую жемчужину автомобильной индустрии - BMW X6 M 2018 года выпуска! Этот внедорожник обладает невероятной мощностью - 575 лошадиных сил, которые подарят вам незабываемые ощущения от вождения.

Но это еще не все! BMW X6 M оснащен самыми современными технологиями, которые сделают ваше путешествие комфортным и безопасным. Раздельный климат-контроль с 4 зонами позволит каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу. Полноцветный ЖК-монитор размером 10.25 дюймов даст вам возможность наслаждаться ярким и четким изображением. Навигационная система поможет вам легко и быстро добраться до любой точки назначения. А камеры кругового обзора сделают парковку максимально простой и безопасной.

Наши инженеры также позаботились о вашем комфорте. В X6 M установлена премиальная аудиосистема Bang & Olufsen, которая погрузит вас в мир качественного звука. Электропривод и вентиляция передних сидений подарят вам дополнительный комфорт в долгих поездках. А обогрев всех сидений согреет вас в холодные зимние дни.

BMW X6 M также обладает пневматической подвеской, которая позволит вам комфортно передвигаться по любым дорогам и преодолевать любые преграды. Доводчики дверей и электропривод багажника - это дополнительные удобства, которые сделают использование автомобиля еще более удобным.

Не упустите возможность стать обладателем этого потрясающего автомобиля! BMW X6 M 2018 года выпуска уже ждет своего хозяина. Позвольте себе роскошь и мощь в одном лице.

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