BMW X6

Доброго времени суток, уважаемые покупатели!

Мы рады представить Вам уникальное предложение – престижный и невероятно мощный автомобиль BMW X6, 2011 года выпуска. Эта машина была приобретена у официального дилера и имеет в своем распоряжении оригинальный ПТС.

Комфортабельность – это тот замечательный момент, который позволит Вам полностью насладиться каждой поездкой. Электропривод передних сидений, электропривод багажной двери, раздельный климат-контроль, позволят Вам не думать о посторонних заботах. А с датчиками дождя и света управление автомобилем станет еще более удобным и простым.

Этот мощный автомобиль обладает прекрасной динамикой и скоростью, за которые Вы полюбите его еще больше. Благодаря 4WD любая поездка с ним станет комфортабельной для Вас и Вашей семьи. Круиз-контроль позволит максимально комфортно наслаждаться поездкой.

Дополнительно к этому автомобиль оснащен передними и задними датчиками парковки, которые вызывают почтение даже у опытных автомобилистов. Ощущение настоящего комфорта и уверенности в передвижении по городской суете – это то, что Вы испытаете, приобретая этот автомобиль.

Не упускайте возможность стать обладателем этого чудесного авто - звоните нам прямо сейчас, называя кодовое слово ФРЕШ, и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь Вам сделать правильный выбор!

id512417