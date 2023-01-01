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BMW X6
2011
1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW X6 2011

1 749 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение I (E71)
  • Модификация 35i 8-speed 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2011
  • Пробег 199879 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 512417
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 75

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Цвет салона (темный)
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Информация

BMW X6

Доброго времени суток, уважаемые покупатели!
Мы рады представить Вам уникальное предложение – престижный и невероятно мощный автомобиль BMW X6, 2011 года выпуска. Эта машина была приобретена у официального дилера и имеет в своем распоряжении оригинальный ПТС.

Комфортабельность – это тот замечательный момент, который позволит Вам полностью насладиться каждой поездкой. Электропривод передних сидений, электропривод багажной двери, раздельный климат-контроль, позволят Вам не думать о посторонних заботах. А с датчиками дождя и света управление автомобилем станет еще более удобным и простым.

Этот мощный автомобиль обладает прекрасной динамикой и скоростью, за которые Вы полюбите его еще больше. Благодаря 4WD любая поездка с ним станет комфортабельной для Вас и Вашей семьи. Круиз-контроль позволит максимально комфортно наслаждаться поездкой.

Дополнительно к этому автомобиль оснащен передними и задними датчиками парковки, которые вызывают почтение даже у опытных автомобилистов. Ощущение настоящего комфорта и уверенности в передвижении по городской суете – это то, что Вы испытаете, приобретая этот автомобиль.

Не упускайте возможность стать обладателем этого чудесного авто - звоните нам прямо сейчас, называя кодовое слово ФРЕШ, и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда профессионалов всегда готова помочь Вам сделать правильный выбор!

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Fresh Тюмень
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Отдел продаж: +7 345 257 47 28
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