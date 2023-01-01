BMW X6
Автомобиль покупался новым в салоне у официального дилера.
Оригинальный ПТС. 2 Владельца.
Дополнительные опции:
— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Система помощи при старте в гору
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля в двух плоскостях
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью положения
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
— USB
— Bluetooth
— AUX
— Кожаная обивка салона
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Омыватель фар
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