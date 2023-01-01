BMW X6

Автомобиль покупался новым в салоне у официального дилера.

Оригинальный ПТС. 2 Владельца.

Дополнительные опции:

— Система курсовой устойчивости

— Датчик давления в шинах

Пассивная безопасность:

— Подушки безопасности водителя

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние подушки безопасности

— Система крепления детских автокресел

— Круиз-контроль

— Парктроник передний и задний

— Система помощи при старте в гору

— Система “старт-стоп”

— Система доступа без ключа

— Электрорегулировка руля в двух плоскостях

— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения

— Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью положения

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электропривод зеркал

— Электропривод крышки багажника

— Климат-контроль 2-зонный

— Подогрев сидений водителя и пассажира

— Подогрев руля

— Обогрев зеркал

— Обогрев заднего стекла

— USB

— Bluetooth

— AUX

— Кожаная обивка салона

— Светодиодные фары

— Противотуманные фары

— Омыватель фар

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