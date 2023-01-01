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BMW X6
2015
3 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6 2015

3 199 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение II (F16)
  • Модификация 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive35i
  • Год 2015
  • Пробег 168860 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN P75812
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 25

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Автомобиль покупался новым в салоне у официального дилера.
Оригинальный ПТС. 2 Владельца.

Дополнительные опции:

— Система курсовой устойчивости
— Датчик давления в шинах
Пассивная безопасность:
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Система крепления детских автокресел
— Круиз-контроль
— Парктроник передний и задний
— Система помощи при старте в гору
— Система “старт-стоп”
— Система доступа без ключа
— Электрорегулировка руля в двух плоскостях
— Электрорегулировка сиденья водителя с памятью положения
— Электрорегулировка сиденья пассажира с памятью положения
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
— Электропривод крышки багажника
— Климат-контроль 2-зонный
— Подогрев сидений водителя и пассажира
— Подогрев руля
— Обогрев зеркал
— Обогрев заднего стекла
— USB
— Bluetooth
— AUX
— Кожаная обивка салона
— Светодиодные фары
— Противотуманные фары
— Омыватель фар

idP75812

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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