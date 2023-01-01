BMW X6

Преимущества:

- ПТС оригинал

- Заводской окрас кузова

- Дилерское обслуживание

- Пакеты М

- Премиальная аудиосистема Harman Cardon

- Apple CarPlay

- Камера заднего вида

- Автодоводчики дверей

- Эл.привод/память передних сидений

- Черный потолок

- Проекция системы показания спидометра

- Цифровая приборная панель

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Эл.привод/обогрев руля

- Эл.привод багажной двери

- Биксенон

- Датчики дождя и света

- Климат-контроль

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Система контроля давления в шинах

- Подрулевые лепестки

- Круиз-контроль

- Датчики парковки передние и задние

- Подогрев сидений

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