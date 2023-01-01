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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X6
2019
5 050 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6 2019

5 050 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение II (F16)
  • Модификация 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive30d
  • Год 2019
  • Пробег 109596 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN Z84657
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 172

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Преимущества:

- ПТС оригинал
- Заводской окрас кузова
- Дилерское обслуживание
- Пакеты М
- Премиальная аудиосистема Harman Cardon
- Apple CarPlay
- Камера заднего вида
- Автодоводчики дверей
- Эл.привод/память передних сидений
- Черный потолок
- Проекция системы показания спидометра
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Эл.привод/обогрев руля
- Эл.привод багажной двери
- Биксенон
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система контроля давления в шинах
- Подрулевые лепестки
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- Подогрев сидений

idZ84657

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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