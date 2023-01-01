BMW X6
Преимущества:
- ПТС оригинал
- Заводской окрас кузова
- Дилерское обслуживание
- Пакеты М
- Премиальная аудиосистема Harman Cardon
- Apple CarPlay
- Камера заднего вида
- Автодоводчики дверей
- Эл.привод/память передних сидений
- Черный потолок
- Проекция системы показания спидометра
- Цифровая приборная панель
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Эл.привод/обогрев руля
- Эл.привод багажной двери
- Биксенон
- Датчики дождя и света
- Климат-контроль
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система контроля давления в шинах
- Подрулевые лепестки
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- Подогрев сидений
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