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BMW X6
2020
9 149 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6 2020

9 149 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение III (G06)
  • Модификация 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 16322 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN G19524
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 164

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Уважаемые автолюбители! Наша компания предлагает к продаже автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Данный автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и действующую гарантию от производителя. В машине установлен М-пакет и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Активная безопасность BMW X6 включает в себя антиблокировочную и антипробуксовочную системы, помощь при экстренном торможении и предотвращение столкновения. Также имеются различные датчики, включая датчик давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС. Пассивная безопасность включает в себя подушки безопасности, оконные шторки безопасности, блокировку замков задних дверей и систему крепления детских автокресел.

Противоугонная система включает в себя иммобилайзер и центральный замок. Помощь при вождении предусмотрена с помощью бортового компьютера, круиз-контроля, парктроников переднего и заднего, 360-градусной камеры, системы автоматической парковки, системы помощи при старте в гору и спуске с горы, системы управления дальним светом, датчика света и датчика дождя.

Комфортная езда обеспечивается с помощью активного усилителя руля, активной подвески, запуска двигателя с кнопки, системы "старт-стоп", системы доступа без ключа, доводчика дверей, электрорегулировки руля и сидений водителя и пассажира, электростеклоподъемников передних и задних, электропривода зеркал и крышки багажника, а также декоративного освещения салона.

Управление климатом и обогрев включает в себя 2-зонный климат-контроль, вентиляцию и подогрев сидений и руля, обогрев зеркал. Мультимедиа и навигация обеспечены навигационной системой, USB, Apple CarPlay, Bluetooth, Hi-Fi, проекционным дисплеем, электронной приборной панелью, мультифункциональным рулевым колесом, беспроводной зарядкой для телефона и розеткой 12V.

Салон и интерьер автомобиля украшают кожаная обивка салона, отделка потолка черного цвета, отделка кожей рычага КПП, кожаный руль, третий задний подголовник, передний центральный подлокотник и подрулевые лепестки переключения передач. Экстерьер включает в себя размер дисков 20 дюймов, тонированные стекла, декоративные молдинги и аэродинамический обвес.

Мы гарантируем, что данное авто полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорту. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

idG19524

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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