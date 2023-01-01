BMW X6

Уважаемые автолюбители! Наша компания предлагает к продаже автомобиль BMW X6 2020 года выпуска, приобретенный у официального дилера. Данный автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие и действующую гарантию от производителя. В машине установлен М-пакет и премиальная аудиосистема Harman Kardon.

Активная безопасность BMW X6 включает в себя антиблокировочную и антипробуксовочную системы, помощь при экстренном торможении и предотвращение столкновения. Также имеются различные датчики, включая датчик давления в шинах и ЭРА-ГЛОНАСС. Пассивная безопасность включает в себя подушки безопасности, оконные шторки безопасности, блокировку замков задних дверей и систему крепления детских автокресел.

Противоугонная система включает в себя иммобилайзер и центральный замок. Помощь при вождении предусмотрена с помощью бортового компьютера, круиз-контроля, парктроников переднего и заднего, 360-градусной камеры, системы автоматической парковки, системы помощи при старте в гору и спуске с горы, системы управления дальним светом, датчика света и датчика дождя.

Комфортная езда обеспечивается с помощью активного усилителя руля, активной подвески, запуска двигателя с кнопки, системы "старт-стоп", системы доступа без ключа, доводчика дверей, электрорегулировки руля и сидений водителя и пассажира, электростеклоподъемников передних и задних, электропривода зеркал и крышки багажника, а также декоративного освещения салона.

Управление климатом и обогрев включает в себя 2-зонный климат-контроль, вентиляцию и подогрев сидений и руля, обогрев зеркал. Мультимедиа и навигация обеспечены навигационной системой, USB, Apple CarPlay, Bluetooth, Hi-Fi, проекционным дисплеем, электронной приборной панелью, мультифункциональным рулевым колесом, беспроводной зарядкой для телефона и розеткой 12V.

Салон и интерьер автомобиля украшают кожаная обивка салона, отделка потолка черного цвета, отделка кожей рычага КПП, кожаный руль, третий задний подголовник, передний центральный подлокотник и подрулевые лепестки переключения передач. Экстерьер включает в себя размер дисков 20 дюймов, тонированные стекла, декоративные молдинги и аэродинамический обвес.

Мы гарантируем, что данное авто полностью соответствует всем современным требованиям безопасности и комфорту. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

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