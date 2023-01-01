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BMW X6
2013
2 235 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X6 2013

2 235 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение I (E71) Рестайлинг
  • Модификация 50i 4.4 AT (407 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive50i
  • Год 2013
  • Пробег 158373 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 288752
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 407 л.с.
  • Воблер 024

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Хотите купить автомобиль, который будет выделять вас из толпы? Тогда представляем вам BMW X6 2013 года выпуска – настоящий внедорожник премиального класса. С мощным двигателем на 407 л.с. и полным приводом, этот автомобиль готов преодолеть любую дорожную ситуацию.

А если вы любите комфорт, то в BMW X6 есть все, что нужно для приятной поездки. Память передних сидений и руля, доводчики дверей, электропривод багажника, подогрев руля и сидений, вентиляция передних сидений – все это создает идеальные условия для длительных поездок. А ломающиеся спинки и камера заднего вида – обеспечивают максимальный комфорт и безопасность.

Красивый черный кузов BMW X6 не оставит равнодушным никого, кто вас увидит на дороге. А благодаря автоматической коробке передач и бензиновому двигателю вы получите идеальное сочетание мощности и экономичности.

Не упустите свой шанс купить премиальный внедорожник BMW X6 2013 года выпуска с полным приводом и мощным двигателем на 407 л.с. Вас ждут комфортные поездки и восхитительный дизайн – купите BMW X6 уже сегодня!

id288752

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