BMW X6

Хотите купить автомобиль, который будет выделять вас из толпы? Тогда представляем вам BMW X6 2013 года выпуска – настоящий внедорожник премиального класса. С мощным двигателем на 407 л.с. и полным приводом, этот автомобиль готов преодолеть любую дорожную ситуацию.

А если вы любите комфорт, то в BMW X6 есть все, что нужно для приятной поездки. Память передних сидений и руля, доводчики дверей, электропривод багажника, подогрев руля и сидений, вентиляция передних сидений – все это создает идеальные условия для длительных поездок. А ломающиеся спинки и камера заднего вида – обеспечивают максимальный комфорт и безопасность.

Красивый черный кузов BMW X6 не оставит равнодушным никого, кто вас увидит на дороге. А благодаря автоматической коробке передач и бензиновому двигателю вы получите идеальное сочетание мощности и экономичности.

Не упустите свой шанс купить премиальный внедорожник BMW X6 2013 года выпуска с полным приводом и мощным двигателем на 407 л.с. Вас ждут комфортные поездки и восхитительный дизайн – купите BMW X6 уже сегодня!

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