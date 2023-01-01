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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X6
2021
8 890 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW X6 2021

8 890 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение III (G06)
  • Модификация 40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive40d M Sport Pro
  • Год 2021
  • Пробег 41071 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Зеленый
  • VIN G23688
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 059

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Дорогой друг!

Хочешь почувствовать настоящую мощь и роскошь? Тогда тебе точно нужен BMW X6 2021 года выпуска! Этот красавец станет твоим надежным спутником на любых дорогах, даже самых сложных и бездорожных.

С двигателем мощностью 340 л.с. и полным приводом ты будешь чувствовать себя настоящим владыкой дороги. А благодаря адаптивному круиз-контролю и системе навигации ты сможешь наслаждаться ездой, не отвлекаясь на мелочи.

Но это еще не все! В X6 тебя ждут такие опции, как 4-зонный климат-контроль, премиальная аудиосистема Harman/Kardon и панорамная крыша. А еще ты сможешь наслаждаться красивыми видами благодаря камерам кругового обзора и лазерным фарам.

Кроме того, тебе понравится цветной многофункциональный дисплей 12.3", бесключевой доступ и запуск двигателя, беспроводное зарядное устройство QI и электропривод багажной двери. А если ты любишь спортивный стиль, то тебе обязательно понравится аэродинамический пакет M и декоративные планки "Carbon Fibre".

Не упусти свой шанс стать обладателем этого шикарного автомобиля! Сделай свою жизнь немного ярче и ощути настоящую свободу на дороге с BMW X6.

idG23688

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