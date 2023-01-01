BMW X6

У нас в наличии имеется отличный автомобиль BMW X6, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, поэтому у вас будут оригинальный ПТС и только один владелец.

Кузов этого автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его идеальное состояние. Дополнительно, автомобиль оснащен множеством полезных и современных опций, включая раздельный климат-контроль, М-пакет, тонированные стекла, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, навигационную систему, круиз-контроль, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, центральный замок, подогрев руля, обогрев сидений, систему доступа без ключа, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, проекционный дисплей, антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости. Комфорт и безопасность в пути обеспечивают передние и задние датчики парковки, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера 360" и аудиосистема Harman/Kardon.

Дополнительно к автомобилю были установлены следующие элементы: бронирование передней части кузова и проблемных мест, а также покрытие кузова керамикой. Эти дополнения обеспечивают еще большую защиту и сохранность автомобиля.

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