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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X6
2017
5 139 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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BMW X6 2017

5 139 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение II (F16)
  • Модификация 40d 3.0d AT (313 л.с.) 4WD
  • Год 2017
  • Пробег 100906 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN A04358
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 313 л.с.
  • Воблер 66

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

У нас в наличии имеется отличный автомобиль BMW X6, 2017 года выпуска. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, поэтому у вас будут оригинальный ПТС и только один владелец.

Кузов этого автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие, что гарантирует его идеальное состояние. Дополнительно, автомобиль оснащен множеством полезных и современных опций, включая раздельный климат-контроль, М-пакет, тонированные стекла, иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя, датчик света, навигационную систему, круиз-контроль, обогрев зеркал, усилитель рулевого управления, центральный замок, подогрев руля, обогрев сидений, систему доступа без ключа, электропривод крышки багажника, электроскладывание зеркал, проекционный дисплей, антипробуксовочную систему и систему курсовой устойчивости. Комфорт и безопасность в пути обеспечивают передние и задние датчики парковки, мультимедийная система с функцией подключения смартфона, камера 360" и аудиосистема Harman/Kardon.

Дополнительно к автомобилю были установлены следующие элементы: бронирование передней части кузова и проблемных мест, а также покрытие кузова керамикой. Эти дополнения обеспечивают еще большую защиту и сохранность автомобиля.

Не упустите возможность приобрести этот прекрасный автомобиль, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы и помочь вам сделать правильный выбор.

idA04358

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