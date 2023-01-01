BMW X6

Хотите почувствовать настоящую мощь и роскошь? Тогда обратите внимание на этот потрясающий автомобиль - BMW X6 35i 3.0 AT. Это внедорожник нового поколения, который не оставит вас равнодушным.

Великолепный черный цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль. Двигатель объемом 3.0 литра с мощностью 306 лошадиных сил обеспечит вам невероятные ощущения от вождения. А благодаря полному приводу вы сможете покорить любую дорогу.

Этот BMW X6 35i 3.0 AT 2016 года выпуска был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве. В наличии оригинал ПТС и сервисные документы.

Автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями и удобствами. Мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay позволит вам наслаждаться любимой музыкой и общаться по телефону без отрыва от дороги. Диодная головная оптика и автодоводчики дверей добавляют шика и комфорта. Датчики дождя и света автоматически регулируют освещение и стеклоочистители. Раздельный климат-контроль и круиз-контроль обеспечат максимальный комфорт во время поездки. А передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятных ситуаций.

Но это еще не все! В этом BMW X6 35i 3.0 AT также есть полный электропакет и обогрев передних сидений. Вы сможете наслаждаться удобством и комфортом на протяжении всей поездки.

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