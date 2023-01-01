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BMW X6
2016
3 669 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X6 2016

3 669 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение II (F16)
  • Модификация 35i 3.0 AT (306 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 204082 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN P76698
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2979 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 306 л.с.
  • Воблер 161

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Хотите почувствовать настоящую мощь и роскошь? Тогда обратите внимание на этот потрясающий автомобиль - BMW X6 35i 3.0 AT. Это внедорожник нового поколения, который не оставит вас равнодушным.

Великолепный черный цвет кузова придает автомобилю элегантность и стиль. Двигатель объемом 3.0 литра с мощностью 306 лошадиных сил обеспечит вам невероятные ощущения от вождения. А благодаря полному приводу вы сможете покорить любую дорогу.

Этот BMW X6 35i 3.0 AT 2016 года выпуска был приобретен у официального дилера, поэтому вы можете быть уверены в его качестве. В наличии оригинал ПТС и сервисные документы.

Автомобиль оснащен самыми передовыми технологиями и удобствами. Мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay позволит вам наслаждаться любимой музыкой и общаться по телефону без отрыва от дороги. Диодная головная оптика и автодоводчики дверей добавляют шика и комфорта. Датчики дождя и света автоматически регулируют освещение и стеклоочистители. Раздельный климат-контроль и круиз-контроль обеспечат максимальный комфорт во время поездки. А передние и задние датчики парковки помогут избежать неприятных ситуаций.

Но это еще не все! В этом BMW X6 35i 3.0 AT также есть полный электропакет и обогрев передних сидений. Вы сможете наслаждаться удобством и комфортом на протяжении всей поездки.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобрести этот потрясающий BMW X6 35i 3.0 AT и ощутить настоящую мощь и роскошь.

idP76698

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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