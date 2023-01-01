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BMW X6
2009
2 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X6 2009

2 250 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение I (E71)
  • Модификация 30d 3.0d AT (235 л.с.) 4WD
  • Год 2009
  • Пробег 223644 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN W56527
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 235 л.с.
  • Воблер 177

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Легкосплавные диски, 21
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X6

Мы рады представить вам BMW X6, год выпуска 2009. Этот автомобиль был приобретен у официального дилера, что подтверждает его высокое качество и надежность. Если вы ищете немецкий внедорожник с превосходными характеристиками, то BMW X6 - ваш идеальный выбор.

Этот автомобиль оснащен двухзонным климат-контролем, который позволяет вам и вашим пассажирам настроить индивидуальную комфортную температуру в салоне. Независимо от погодных условий, вы будете наслаждаться приятной атмосферой внутри автомобиля.

BMW X6 также предлагает обогрев сидений и руля, что делает вождение еще более комфортным, особенно в холодные дни. Вы сможете ощутить тепло и уют, даже когда температура за окном падает.

Навигационная система в BMW X6 поможет вам легко и безопасно достичь любого пункта назначения. Вы сможете исследовать новые места, не беспокоясь о потерях или непредвиденных проблемах с ориентацией.

Кожаный салон добавляет роскоши и элегантности в интерьер BMW X6. Каждая поездка станет настоящим удовольствием благодаря комфортным кожаным сиденьям и стильному дизайну.

Не упустите возможность стать счастливым владельцем BMW X6 2009 года! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут организовать тест-драйв.

Мы гордимся предоставлением качественных автомобилей и отличного обслуживания. Вы можете полностью доверять нашему опыту и профессионализму. Не упустите эту уникальную возможность приобрести BMW X6 и испытать ощущение истинного комфорта за рулем!

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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