Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X6
2020
9 599 000 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

BMW X6 2020

9 599 000 ₽
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 35 93
Купить онлайн
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6
BMW X6

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X6
  • Поколение III (G06)
  • Модификация 30d 3.0d AT (265 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 47205 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • Воблер 235
  • VIN D31937
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2993 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.

Комплектация

  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

BMW X6

Преимущества:

- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Лазерная оптика
- Цифровая приборная панель
- Система курсовой устойчивости
- Адаптивный круиз- контроль
- Мультимедийная система с навигацией
- Камера 360 градусов
- Система контроля слепых зон
- 3-х зонный климат -контроль
- Ассистент парковки
- Подогрев лобового стекла
- Датчик дождя /света
- Подогрев передних и задних сидений
- Электро-регулировка рулевой колонки
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Электропривод пассажирского сиденья
- Электропривод крышки багажника
- Складное прицепное устройство
- Проекционный дисплей
- Подогрев всех сидений
- M - пакет внутренний и наружный

D31937

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа