BMW X6
Преимущества:
- Кузов в заводском лакокрасочном покрытии
- Лазерная оптика
- Цифровая приборная панель
- Система курсовой устойчивости
- Адаптивный круиз- контроль
- Мультимедийная система с навигацией
- Камера 360 градусов
- Система контроля слепых зон
- 3-х зонный климат -контроль
- Ассистент парковки
- Подогрев лобового стекла
- Датчик дождя /света
- Подогрев передних и задних сидений
- Электро-регулировка рулевой колонки
- Электропривод водительского сиденья с памятью
- Электропривод пассажирского сиденья
- Электропривод крышки багажника
- Складное прицепное устройство
- Проекционный дисплей
- Подогрев всех сидений
- M - пакет внутренний и наружный
D31937