BMW X6
Преимущества:
- Аэродинамический пакет M
- Панорамная стеклянная крыша
- Солнцезащитное остекление
- Комфортные сиденья с памятью
- Подогрев передних и задних сидений
- Четырех зонный климат контроль
- Система объемного звучания Harman/Kardon
- Точка доступа беспроводной сети S6WD WIFI
- Лазерная система освещения
- Светодиодные противотуманные фары
- Ассистент дальнего света
- Проекция на лобовое стекло
- Адаптивный круиз контроль
- Система контроля слепых зон
- Удержания автомобиля в полосе
- Система экстренного торможения
- Система помощи при парковке Plus
- Сигнализация BMW
- Комфортный доступ
- Система камер кругового обзора
- Карбоновый задний спойлер
- Спортивная выхлопная система
- Легкосплавные диски R22 стиль 742M 22"
C56057