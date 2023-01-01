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BMW X7
2022
14 179 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X7 2022

14 179 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация M50i 4.4 AT (530 л.с.) 4WD
  • Комплектация M60i xDrive
  • Год 2022
  • Пробег 81 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN L23057
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 530 л.с.
  • Воблер 86

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Уважаемые клиенты, компания Fresh Auto рада предложить вашему вниманию автомобиль BMW X7, 2022 года выпуска. Этот идеально подходящий автомобиль для ценителей прекрасного выглядит как новый и не имеет пробега на территории РФ.

Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортного перемещения по городу и за его пределами. В нем установлена аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system, множество комфортных функций, таких как электропривод передних сидений с функцией памяти, панорамная крыша, обогрев всех сидений и рулевого колеса. Спидометр представлен в виде проекционной системы показаний, что делает его информативней и понятней.

Система контроля слепых зон, пневмоподвеска, а также третий ряд сидений – все это делает этот автомобиль идеальным выбором как для любителей активного отдыха вне города, так и для больших семей, предпочитающих комфорт и безопасность в каждой поездке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и предложат самые выгодные условия покупки. Успейте стать обладателем этого шикарного автомобиля и наслаждаться комфортом и безопасностью в каждом путешествии!

idL23057

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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