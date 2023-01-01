BMW X7

Уважаемые клиенты, компания Fresh Auto рада предложить вашему вниманию автомобиль BMW X7, 2022 года выпуска. Этот идеально подходящий автомобиль для ценителей прекрасного выглядит как новый и не имеет пробега на территории РФ.

Автомобиль оснащен всем необходимым для комфортного перемещения по городу и за его пределами. В нем установлена аудиосистема Harman Kardon Surround Sound system, множество комфортных функций, таких как электропривод передних сидений с функцией памяти, панорамная крыша, обогрев всех сидений и рулевого колеса. Спидометр представлен в виде проекционной системы показаний, что делает его информативней и понятней.

Система контроля слепых зон, пневмоподвеска, а также третий ряд сидений – все это делает этот автомобиль идеальным выбором как для любителей активного отдыха вне города, так и для больших семей, предпочитающих комфорт и безопасность в каждой поездке.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и предложат самые выгодные условия покупки. Успейте стать обладателем этого шикарного автомобиля и наслаждаться комфортом и безопасностью в каждом путешествии!

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