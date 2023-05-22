BMW X7

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль BMW X7, 2019 года выпуска, доступен к продаже. Этот автомобиль был ввезен из Германии 22.05.2023 года и имеет одного собственника.

Кроме того, этот BMW X7 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. В него входит электропривод всех сидений с памятью положений передних, массаж передних сидений и вентиляция сидений для создания комфортного и расслабляющего опыта во время поездки. Также в автомобиле есть 7ми местный салон, панорамная крыша и электрические шторы пассажиров для создания атмосферы роскоши и комфорта.

Другие дополнительные опции включают 4х зонный климат-контроль, пневмоподвеску для плавного и комфортного движения, навигацию и камеры кругового обзора для безопасности и удобства при парковке. Также в автомобиле есть Harman\Kordon аудиосистема, доводчики дверей, электропривод 3его ряда сидений и проекционный дисплей для дополнительного удобства и функциональности.

Автомобиль также оснащен оригинальными дисками R21, бесключевым доступом и запуском двигателя, полным электропакетом и электрорегулировкой зеркал с функцией складывания.

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