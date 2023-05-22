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BMW X7
2019
8 099 000 ₽
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BMW X7 2019

8 099 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация 50i 4.4 AT (462 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 79106 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN S37164
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 4395 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 462 л.с.
  • Воблер 137

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Ксеноновые фары
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Цена без НДС. Возможна покупка в лизинг, с добавленной стоимостью 20%

Автомобиль BMW X7, 2019 года выпуска, доступен к продаже. Этот автомобиль был ввезен из Германии 22.05.2023 года и имеет одного собственника.

Кроме того, этот BMW X7 оснащен рядом дополнительных опций, которые обеспечат комфорт и удобство во время езды. В него входит электропривод всех сидений с памятью положений передних, массаж передних сидений и вентиляция сидений для создания комфортного и расслабляющего опыта во время поездки. Также в автомобиле есть 7ми местный салон, панорамная крыша и электрические шторы пассажиров для создания атмосферы роскоши и комфорта.

Другие дополнительные опции включают 4х зонный климат-контроль, пневмоподвеску для плавного и комфортного движения, навигацию и камеры кругового обзора для безопасности и удобства при парковке. Также в автомобиле есть Harman\Kordon аудиосистема, доводчики дверей, электропривод 3его ряда сидений и проекционный дисплей для дополнительного удобства и функциональности.

Автомобиль также оснащен оригинальными дисками R21, бесключевым доступом и запуском двигателя, полным электропакетом и электрорегулировкой зеркал с функцией складывания.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и организовать тест-драйв.

idS37164

Fresh Москва
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Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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