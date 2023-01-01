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BMW X7
2020
8 779 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X7 2020

8 779 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация 40i 3.0 AT (340 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive40i
  • Год 2020
  • Пробег 38344 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN E54295
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 351

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 21
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы рады представить вам уникальный автомобиль BMW X7, 2020 года выпуска, который был только что ввезен в Россию в этом году. Этот автомобиль – настоящая находка для тех, кто ценит безупречное качество и изысканный стиль.

BMW X7 – это автомобиль, который подарит вам комфорт и уверенность на дороге. Изготовленный из высококачественных материалов и оснащенный самыми современными технологиями, он обеспечивает максимальную безопасность и комфорт во время поездок.

Этот BMW X7 имеет электронный ПТС, что гарантирует его историю и отсутствие проблем с регистрацией. А дополнительные опции, такие как Harman/kardon, панорамная крыша, третий ряд сидений и камеры кругового обзора, делают это авто еще более функциональным и удобным для использования.

Мы готовы ответить на любые ваши вопросы по данному автомобилю и помочь вам приобрести его. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данный машине. Не упустите свой шанс стать обладателем этого роскошного автомобиля, который точно подчеркнет ваш высокий статус и изысканный вкус.

BMW X7 – это не просто автомобиль, это философия езды, где каждая деталь создана для того, чтобы вы наслаждались путешествием. Получайте удовольствие от поездок на этом уникальном автомобиле и ощутите все его преимущества самостоятельно!

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы будем рады ответить на любые вопросы и помочь вам выбрать именно тот автомобиль, который будет соответствовать всем вашим желаниям и требованиям.

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Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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