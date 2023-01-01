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BMW X7
2019
9 829 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X7 2019

9 829 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация 30d 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
  • Комплектация xDrive30d M Sport Pro
  • Год 2019
  • Пробег 77008 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN S17934
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 249 л.с.
  • Воблер 423

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (ткань)
  • Светодиодные фары
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Уважаемые автолюбители!

Сегодня мы хотим представить вам уникальный автомобиль BMW X7 2019 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль произведен на заводе BMW и обладает высочайшим качеством исполнения.

BMW X7 2019 года имеет все необходимые характеристики для комфортной и безопасной езды. Автомобиль снабжен передовой технологией, которая гарантирует его безупречную работу. Большой просторный салон, повышенная шумоизоляция и мягкая подвеска создают атмосферу уюта и комфорта, которую так ценят автолюбители.

Кроме того, данная машина имеет оригинальный ПТС и находится в заводском лакокрасочном покрытии, что является гарантией ее юридической чистоты и отсутствия скрытых дефектов.

Если вы заинтересовались нашим предложением, звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ". Мы предоставим вам бесплатный отчет по данному автомобилю, который поможет вам сделать правильный выбор. Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и подробно расскажут о всех преимуществах данного автомобиля.

Не упустите свой шанс стать обладателем уникального авто BMW X7 2019 года. Звоните нам прямо сейчас и получайте максимум информации о данном автомобиле. Мы всегда готовы предложить вам лучшие цены и условия покупки!

idS17934

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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