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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
BMW X7
2020
8 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X7 2020

8 449 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация 40d 3.0d AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2020
  • Пробег 89115 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN F49052
  • Тип двигателя Дизель
  • Объем двигателя 2993 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 34

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Добро пожаловать в мир роскоши и передовых технологий с BMW X7 2020 года! Этот автомобиль станет надежным компаньоном для Вас и Вашей семьи, предлагая уникальное сочетание элегантного дизайна, высококлассных характеристик и передовых функций.

BMW X7 оборудован высококачественной аудиосистемой Bowers Wilkins, которая позволит Вам наслаждаться превосходным звуком во время каждой поездки. Навигационная система поможет Вам легко и точно определить свой маршрут, а камеры кругового обзора обеспечат полный контроль над окружающей обстановкой.

Светодиодная система освещения придаст Вашему BMW X7 непревзойденную яркость и видимость, а автодоводчики дверей добавят комфорта и удобства при каждом открытии и закрытии. Мультимедийная система для задних пассажиров подарит им возможность наслаждаться развлечениями и коммуникацией во время поездок.

Панорамная крыша создаст атмосферу свободы и простора в салоне, а проекционная система показаний спидометра обеспечит максимальную информативность и удобство управления. Не останутся без внимания и комфортные условия для каждого пассажира - 3-зонный климат-контроль, электропривод передних сидений с функцией памяти, вентиляция передних сидений и обогрев всех сидений.

BMW X7 также предлагает ряд инновационных функций для вашего удобства. Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя позволят вам входить в автомобиль и начинать поездку без лишних усилий. Третий ряд сидений расширяет возможности перевозки пассажиров, а электропривод руля и багажной двери обеспечивают максимальное удобство в управлении и использовании багажного отсека.

Важным элементом безопасности является контроль слепых зон и система следования по полосе движения, которые помогут Вам чувствовать себя уверенно на дороге. А обогрев лобового стекла и пневмоподвеска обеспечат комфорт и удобство в любых погодных условиях.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы и предоставим дополнительную информацию о BMW X7 2020 года. Приобретите роскошь, инновации и комфорт в одном автомобиле - выберите BMW X7.

idF49052

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