BMW X7
Преимущества:
- 1 собственник, оригинальный ПТС
- Светодиодная оптика
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- 7 мест
- Пневматическая подвеска
- Панорамная крыша/люк
- Кожаный салон
- Электропривод передних сидений
- Электропривод сидений второго ряда
- Электропривод руля
- Электропривод багажника
- 4-х зонный климат -контроль
- Подогрев передних сидений
- Подогрев второго ряда сидений
- Обогрев рулевого колеса
- Датчик света
- Датчик дождя
- Круиз-контроль
- Полноцветный ЖК-монитор (12.3")
- Навигация
- Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения
- Система распознавания дорожных знаков
- Система мониторинга «слепых зон»
- Ассистент сохранения полосы движения
- Парктроники
- Камеры кругового обзора
- Беспроводное зарядное устройство QI
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