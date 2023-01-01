BMW X7
Преимущества:
- 2 владельца по ПТС
- Заводской окрас кузова
- Сервисная книжка с историей обслуживания
- Камера кругового обзора
- Проекция на лобовое стекло
- Премиальная музыка Bowers & Wilkins
- Доп. освещение starry sky
- Премиальная лазерная оптика
- Распознание дорожных знаков
- Память сидений
- Дополнительные мониторы заднего ряда
- Пневмоподвеска
- Легкосплавные диски, 22
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений
B40983