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BMW X7
2019
9 780 000 ₽
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BMW X7 2019

9 780 000 ₽
Возможна доставка
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BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7
BMW X7

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель X7
  • Поколение I (G07)
  • Модификация M50d 3.0d AT (400 л.с.) 4WD
  • Комплектация M50d M Special by Individual
  • Год 2019
  • Пробег 211408 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 137
  • VIN B40983
  • Тип двигателя Дизель
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 2993 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 400 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW X7

Преимущества:

- 2 владельца по ПТС
- Заводской окрас кузова
- Сервисная книжка с историей обслуживания
- Камера кругового обзора
- Проекция на лобовое стекло
- Премиальная музыка Bowers & Wilkins
- Доп. освещение starry sky
- Премиальная лазерная оптика
- Распознание дорожных знаков
- Память сидений
- Дополнительные мониторы заднего ряда
- Пневмоподвеска
- Легкосплавные диски, 22
- Панорамная крыша / лобовое стекло
- Доводчики дверей
- Вентиляция передних сидений
- Вентиляция задних сидений

B40983

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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