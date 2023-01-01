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BMW Z4
2007
1 795 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW Z4 2007

1 795 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
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BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель Z4
  • Поколение I (E85/E86) Рестайлинг
  • Модификация 3.0 AT (265 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 90469 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Белый
  • VIN K41132
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2996 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 265 л.с.
  • Воблер 176

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Ксеноновые фары
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Сигнализация
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

BMW Z4

BMW Z4, модель 3.0 AT с мощностью 265 л.с. - отличный выбор для истинных ценителей комфорта и скорости. Этот автомобиль 2007 года выпуска, найденный нашими экспертами, прошел всего 90469 км, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет надежный автомобиль.

Наш автомобиль имеет белый цвет, что сочетается с его роскошным кабриолетом. Он также оснащен датчиками света, задними датчиками парковки, климат-контролем и электроприводом передних сидений с памятью водительского места для максимального комфорта водителя и пассажиров.

Наш BMW Z4 прошел все обязательные процедуры технического осмотра, а также был куплен у официального дилера. У нас есть оригинал ПТС и только два владельца.

Этот автомобиль потрясающий снаружи и изнутри, и будет радовать вас каждый день. Если вы готовы пройти на следующий уровень комфорта и мощности, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

idK41132

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