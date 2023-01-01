BMW Z4

BMW Z4, модель 3.0 AT с мощностью 265 л.с. - отличный выбор для истинных ценителей комфорта и скорости. Этот автомобиль 2007 года выпуска, найденный нашими экспертами, прошел всего 90469 км, что делает его идеальным вариантом для тех, кто ищет надежный автомобиль.

Наш автомобиль имеет белый цвет, что сочетается с его роскошным кабриолетом. Он также оснащен датчиками света, задними датчиками парковки, климат-контролем и электроприводом передних сидений с памятью водительского места для максимального комфорта водителя и пассажиров.

Наш BMW Z4 прошел все обязательные процедуры технического осмотра, а также был куплен у официального дилера. У нас есть оригинал ПТС и только два владельца.

Этот автомобиль потрясающий снаружи и изнутри, и будет радовать вас каждый день. Если вы готовы пройти на следующий уровень комфорта и мощности, то звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

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