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BMW Z4
2007
1 499 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW Z4 2007

1 499 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель Z4
  • Поколение I (E85/E86) Рестайлинг
  • Модификация 2.5 AT (218 л.с.)
  • Год 2007
  • Пробег 158233 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Черный
  • VIN H64680
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 2497 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 218 л.с.
  • Воблер 165

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Иммобилайзер
  • Кондиционер
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (передние)
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Информация

BMW Z4

Уважаемые автолюбители!

Вы мечтаете о стильном, надежном и комфортном автомобиле? Тогда мы рады представить вам BMW Z4 2007 года выпуска! Этот прекрасный автомобиль был приобретен у официального дилера, что гарантирует его высокое качество.

BMW Z4 2007 года - это не только автомобиль, который затмит все остальные на дороге своей красотой и элегантностью, но и технологический шедевр. Он обладает всеми необходимыми опциями для вашего комфорта: мягкие кожаные сидения, спортивное рулевое колесо, система климат-контроля, CD-чейнджер, а также другие удобства, которые сделают каждую поездку приятной и комфортной.

Кроме того, автомобиль BMW Z4 2007 года обеспечивает надежную и безопасную езду. Системы активной и пассивной безопасности помогут избежать возможных аварийных ситуаций и обеспечат защиту всех пассажиров в случае столкновения.

Не упустите свой шанс стать владельцем этого прекрасного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить дополнительную информацию о данном автомобиле.

idH64680

Fresh Ростов Аксай
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