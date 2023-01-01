BMW Z4

Дорогие друзья,

Мы рады представить вам одно из лучших автомобильных предложений нашей компании - BMW Z4 2019 года выпуска. Это уникальное авто с заводским лакокрасочным покрытием кузова, которое добавляет еще больше шарма и очарования этому великолепному автомобилю. Автомобиль был ввезен из Европы и прошел все необходимые проверки для того, чтобы стать доступным для продажи.

BMW Z4 2019 года выпуска оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его неповторимым и уникальным. Автомобиль имеет M-пакет, аудиосистему Harman/Kardon, навигационную систему, камеру заднего вида и диодную головную оптику. Кроме того, автомобиль оснащен проекционной системой показаний спидометра, 2-зонным климат-контролем и электроприводом водительского сиденья. Все это создает комфортные условия для вождения и позволяет получить незабываемые ощущения от поездки.

Важным преимуществом BMW Z4 2019 года является также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод руля и обогрев руля. Контроль слепых зон, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, а также обогрев передних сидений и электропривод и обогрев зеркал - все это несомненно добавляет автомобилю еще больше престижности и комфорта.

Если вы хотите приобрести BMW Z4 2019 года выпуска, то мы ждем вас в нашем автосалоне. Мы всегда готовы предложить вам лучшую цену и наилучшие условия при покупке автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля.

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