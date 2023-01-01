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BMW Z4
2019
4 930 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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BMW Z4 2019

4 930 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 205 28 89
Купить онлайн
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4
BMW Z4

Характеристики

  • Марка BMW
  • Модель Z4
  • Поколение III (G29)
  • Модификация 20i 2.0 AT (197 л.с.)
  • Комплектация sDrive20i M Sport
  • Год 2019
  • Пробег 27519 км
  • Тип кузова Кабриолет
  • Цвет Белый
  • VIN W64162
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Задний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 30

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (2)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BMW Z4

Дорогие друзья,

Мы рады представить вам одно из лучших автомобильных предложений нашей компании - BMW Z4 2019 года выпуска. Это уникальное авто с заводским лакокрасочным покрытием кузова, которое добавляет еще больше шарма и очарования этому великолепному автомобилю. Автомобиль был ввезен из Европы и прошел все необходимые проверки для того, чтобы стать доступным для продажи.

BMW Z4 2019 года выпуска оснащен множеством дополнительных опций, которые делают его неповторимым и уникальным. Автомобиль имеет M-пакет, аудиосистему Harman/Kardon, навигационную систему, камеру заднего вида и диодную головную оптику. Кроме того, автомобиль оснащен проекционной системой показаний спидометра, 2-зонным климат-контролем и электроприводом водительского сиденья. Все это создает комфортные условия для вождения и позволяет получить незабываемые ощущения от поездки.

Важным преимуществом BMW Z4 2019 года является также бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, электропривод руля и обогрев руля. Контроль слепых зон, круиз-контроль, передние и задние датчики парковки, а также обогрев передних сидений и электропривод и обогрев зеркал - все это несомненно добавляет автомобилю еще больше престижности и комфорта.

Если вы хотите приобрести BMW Z4 2019 года выпуска, то мы ждем вас в нашем автосалоне. Мы всегда готовы предложить вам лучшую цену и наилучшие условия при покупке автомобиля. Не упустите возможность стать обладателем этого шикарного автомобиля.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

idW64162

Fresh Краснодар Ростовское шоссе
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