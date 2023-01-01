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BYD Frigate 07
2023
4 890 000 ₽
Доставка бесплатно
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BYD Frigate 07 2023

4 890 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07
BYD Frigate 07

Характеристики

  • Марка BYD
  • Модель Frigate 07
  • Поколение Frigate 07
  • Модификация 18.3 kWh 1.5hyb AT (197 л.с.)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2023
  • Пробег 159 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 074367
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1497 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 197 л.с.
  • Воблер 274

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BYD Frigate 07

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию уникальный автомобиль BYD Frigate 07 2023 года выпуска, который был ввезен в РФ в том же году. Этот автомобиль известен как самый продаваемый в Китае, а его безопасная батарея является настоящей инновацией в автомобильной индустрии.

Главной технической особенностью «Фрегата» является подключаемый гибридный привод, который позволяет проехать до 1200 километров на одной заправке. При этом топовая версия может проехать до 205 км на одной зарядке в чисто электрическом режиме.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его безупречный внешний вид. Идеальное состояние кузова и салона гарантируют комфортную и безопасную поездку.

Дополнительно, автомобиль оснащен множеством опций: обогревы и вентиляция передних сидений, обогрев руля, активные дорожные ассистенты (адаптивный круиз-контроль, удержание полосы и дистанции), беспроводная быстрая зарядка для смартфона и панорамное остекление.

Оригинальный электронный ПТС гарантирует безопасность и надежность при покупке. А чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его!

Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам. Не упустите свой шанс стать обладателем такого уникального автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю.

id074367

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