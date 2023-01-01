BYD Frigate 07

Уважаемые автолюбители!

Мы рады представить вашему вниманию уникальный автомобиль BYD Frigate 07 2023 года выпуска, который был ввезен в РФ в том же году. Этот автомобиль известен как самый продаваемый в Китае, а его безопасная батарея является настоящей инновацией в автомобильной индустрии.

Главной технической особенностью «Фрегата» является подключаемый гибридный привод, который позволяет проехать до 1200 километров на одной заправке. При этом топовая версия может проехать до 205 км на одной зарядке в чисто электрическом режиме.

Автомобиль имеет заводское лакокрасочное покрытие, что подчеркивает его безупречный внешний вид. Идеальное состояние кузова и салона гарантируют комфортную и безопасную поездку.

Дополнительно, автомобиль оснащен множеством опций: обогревы и вентиляция передних сидений, обогрев руля, активные дорожные ассистенты (адаптивный круиз-контроль, удержание полосы и дистанции), беспроводная быстрая зарядка для смартфона и панорамное остекление.

Оригинальный электронный ПТС гарантирует безопасность и надежность при покупке. А чтобы вы могли оценить все преимущества этого автомобиля, мы предоставляем бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите его!

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