BYD Qin

Компания представляет новый автомобиль BYD Qin 2022 года выпуска. Эта модель имеет множество преимуществ, которые сделают вашу езду более комфортной и безопасной.

BYD Qin оснащен двузонным климат-контролем, который позволяет настроить разную температуру для водителя и пассажиров. Светодиодные фары обеспечивают яркое и четкое освещение дороги, а люк добавляет больше света и свежего воздуха в салон.

Кроме того, автомобиль имеет ряд полезных функций, таких как иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электрорегулировка сиденья водителя, электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, TV и камера заднего вида.

Эти функции помогут вам не только чувствовать себя более комфортно за рулем, но и обеспечат вас дополнительной безопасностью на дороге.

Заказав BYD Qin у нас, вы получите не только качественный автомобиль, но и бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите подробную информацию о возможностях этой модели. Будем рады помочь вам выбрать лучший автомобиль для вашей жизни!

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