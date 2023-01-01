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BYD Qin
2022
2 400 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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BYD Qin 2022

2 400 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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+ 7 343 288 54 38
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BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin
BYD Qin

Характеристики

  • Марка BYD
  • Модель Qin
  • Поколение II
  • Модификация DM-i 1.5hyb CVT (290 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2022
  • Пробег 4404 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 213468
  • Тип двигателя Гибрид
  • Объем двигателя 1498 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 290 л.с.
  • Воблер 157

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BYD Qin

Компания представляет новый автомобиль BYD Qin 2022 года выпуска. Эта модель имеет множество преимуществ, которые сделают вашу езду более комфортной и безопасной.

BYD Qin оснащен двузонным климат-контролем, который позволяет настроить разную температуру для водителя и пассажиров. Светодиодные фары обеспечивают яркое и четкое освещение дороги, а люк добавляет больше света и свежего воздуха в салон.

Кроме того, автомобиль имеет ряд полезных функций, таких как иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик дождя и света, круиз-контроль, обогрев зеркал, центральный замок, электроскладывание зеркал, система доступа без ключа, электрорегулировка сиденья водителя, электропривод зеркал, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, парктроник, TV и камера заднего вида.

Эти функции помогут вам не только чувствовать себя более комфортно за рулем, но и обеспечат вас дополнительной безопасностью на дороге.

Заказав BYD Qin у нас, вы получите не только качественный автомобиль, но и бесплатный отчет по данному автомобилю. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите подробную информацию о возможностях этой модели. Будем рады помочь вам выбрать лучший автомобиль для вашей жизни!

id213468

Fresh Екатеринбург
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