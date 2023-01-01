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BYD Song Plus
2023
3 960 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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BYD Song Plus 2023

3 960 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
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+7 863 333 28 07
Купить онлайн
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus

Характеристики

  • Марка BYD
  • Модель Song Plus
  • Поколение Song Plus
  • Модификация EV Electro AT (135.0 кВт)
  • Комплектация Флагман
  • Год 2023
  • Пробег 826 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 156955
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 47

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик света
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BYD Song Plus

Уважаемые клиенты! Мы представляем вам электромобиль-сенсацию BYD Song Plus, 2023 года выпуска, ввезённый в Россию. Это уникальный, полностью электрический автомобиль. BYD Song Plus имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое будет сохранять его внешний вид на протяжении многих лет.

BYD Song Plus является самым продаваемым автомобилем в Китае, а значит прошел тест времени и заслужил доверие миллионов автолюбителей. Он оборудован продвинутой, безопасной батареей, которая дает возможность проехать до 500 км без подзарядки. Вы ощутите невероятную свободу передвижения и зажигательный характер этого автомобиля.

Автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечивает уютную поездку в любое время года. А панорамная крыша и кожаный салон позволят Вам почувствовать настоящий комфорт и роскошь.

Отметим, что для безопасности в автомобиле предусмотрены камеры кругового обзора и датчики парковки, которые помогут избежать неприятностей при маневрах на дороге. Кроме того, в автомобиле есть навигационная система, которая сделает ваше путешествие более простым и легким.

BYD Song Plus оснащён бесключевым доступом и запустить двигатель автомобиля, а значит Вам больше не потребуется тратить время на поиск ключей. Кроме того, электрический привод багажной двери позволяет легко открыть и закрыть багажник.

BYD Song Plus – это идеальное сочетание комфорта и функциональности, которое стоит вашего внимания. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам стать владельцем этого превосходного автомобиля.

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Fresh Ростов Вавилова
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Отдел продаж: +7 863 333 28 07
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