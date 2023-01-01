BYD Song Plus

Уважаемые клиенты! Мы представляем вам электромобиль-сенсацию BYD Song Plus, 2023 года выпуска, ввезённый в Россию. Это уникальный, полностью электрический автомобиль. BYD Song Plus имеет заводское лакокрасочное покрытие кузова, которое будет сохранять его внешний вид на протяжении многих лет.

BYD Song Plus является самым продаваемым автомобилем в Китае, а значит прошел тест времени и заслужил доверие миллионов автолюбителей. Он оборудован продвинутой, безопасной батареей, которая дает возможность проехать до 500 км без подзарядки. Вы ощутите невероятную свободу передвижения и зажигательный характер этого автомобиля.

Автомобиль оснащен 2-зонным климат-контролем и обогревом сидений, что обеспечивает уютную поездку в любое время года. А панорамная крыша и кожаный салон позволят Вам почувствовать настоящий комфорт и роскошь.

Отметим, что для безопасности в автомобиле предусмотрены камеры кругового обзора и датчики парковки, которые помогут избежать неприятностей при маневрах на дороге. Кроме того, в автомобиле есть навигационная система, которая сделает ваше путешествие более простым и легким.

BYD Song Plus оснащён бесключевым доступом и запустить двигатель автомобиля, а значит Вам больше не потребуется тратить время на поиск ключей. Кроме того, электрический привод багажной двери позволяет легко открыть и закрыть багажник.

BYD Song Plus – это идеальное сочетание комфорта и функциональности, которое стоит вашего внимания. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы рады ответить на все ваши вопросы и помочь вам стать владельцем этого превосходного автомобиля.

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