BYD Song Plus

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля, ведь он был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль имеет всего одного владельца и подтвержденный пробег.

BYD SONG - это автомобиль для всей семьи, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Кроме того, он имеет габариты, позволяющие въезжать в центр без лицензии (категория прав B).

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