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BYD Song Plus
2022
3 889 000 ₽
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BYD Song Plus 2022

3 889 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus
BYD Song Plus

Характеристики

  • Марка BYD
  • Модель Song Plus
  • Поколение Song Plus
  • Модификация EV Electro AT (135.0 кВт)
  • Комплектация Премиум
  • Год 2022
  • Пробег 83 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 424918
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 184 л.с.
  • Воблер 91

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

BYD Song Plus

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Вы можете быть уверены в качестве этого автомобиля, ведь он был приобретен у официального дилера и имеет оригинальный ПТС. Автомобиль имеет всего одного владельца и подтвержденный пробег.

BYD SONG - это автомобиль для всей семьи, который обладает всем необходимым для комфортной и безопасной езды. Кроме того, он имеет габариты, позволяющие въезжать в центр без лицензии (категория прав B).

Если вы хотите стать обладателем этого уникального автомобиля, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наш опытный продавец ответит на все ваши вопросы и поможет выбрать именно тот автомобиль, который подойдет именно вам.

Не упустите свой шанс стать обладателем этого уникального автомобиля, сделайте свой выбор прямо сейчас!

id424918

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