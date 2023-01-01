Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Cadillac CT6
2016
3 439 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Cadillac CT6 2016

3 439 000 ₽
Доставка от 20 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 863 333 27 53
Купить онлайн
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6
Cadillac CT6

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель CT6
  • Поколение I
  • Модификация 3.7 AT (340 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 40877 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 126243
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3649 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 340 л.с.
  • Воблер 319

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Cadillac CT6

Уважаемые клиенты! Мы рады предложить Вам к покупке прекрасный автомобиль Cadillac CT6 2016 года выпуска. Этот автомобиль ввезен в Россию в 2023 году и имеет электронный ПТС, а также не имеет владельцев в России.

Данный автомобиль не только впечатляет своей внешностью, но и обладает рядом преимуществ, среди которых стоит выделить беспрецедентный комфорт и безопасность во время движения.

Также порадует вас отличное звучание аудиосистемы Bose, которая делает музыку еще более приятной для слуха.

Если вы заинтересовались этим автомобилем, звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша компания готова предоставить вам все необходимые документы и свидетельства на этот автомобиль, а также ответить на все ваши вопросы. Не упустите свой шанс купить качественный и современный автомобиль Cadillac CT6!

id126243

Fresh Ростов Аксай
Адрес: г. Ростов-на-Дону, Аксайский пр., 19
Отдел продаж: +7 863 333 27 53
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Cadillac

Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6

Cadillac XT6
2021

5 820 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2020

4 355 000 ₽

Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX

Cadillac SRX
2011

1 099 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2020

3 850 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2021

14 785 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2022

16 900 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2020

7 720 829 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2019

6 720 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2021

4 980 000 ₽

Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6

Cadillac XT6
2020

5 325 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа