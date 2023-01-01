Cadillac Escalade

Уважаемые покупатели!

Наша компания рада предложить вам автомобиль Cadillac Escalade 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев, что свидетельствует о тщательном обслуживании и его хорошем состоянии.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии. Мы можем гарантировать вам, что этот автомобиль находится в отличном состоянии и безукоризненно выглядит.

Дополнительные опции, такие как вентиляция передних сидений, электро-регулировка руля, электроприводы сидений с функцией памяти водительского сидения, проекция на лобовое стекло, электропривод багажника и премиальная акустика BOSE, делают этот автомобиль еще более привлекательным и комфортным.

Этот автомобиль оснащен капитанскими сидениями второго ряда, что делает его идеальным для семьи или друзей, которые любят путешествовать вместе.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку Cadillac Escalade 2018 года выпуска. Купив этот автомобиль, вы получите отличный транспорт для ежедневных поездок и дальних путешествий!

Не упустите свой шанс! Закажите звонок нашему менеджеру уже сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

id291454