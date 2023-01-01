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Cadillac Escalade
2018
5 989 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Cadillac Escalade 2018

5 989 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Купить онлайн
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель Escalade
  • Поколение IV
  • Модификация ESV 6.2 AT (426 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium ESV
  • Год 2018
  • Пробег 124995 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 291454
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 6156 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 426 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Cadillac Escalade

Уважаемые покупатели!

Наша компания рада предложить вам автомобиль Cadillac Escalade 2018 года выпуска, который был приобретен у официального дилера. Этот автомобиль имеет оригинальный ПТС и всего двух владельцев, что свидетельствует о тщательном обслуживании и его хорошем состоянии.

Кузов автомобиля полностью в заводском лакокрасочном покрытии. Мы можем гарантировать вам, что этот автомобиль находится в отличном состоянии и безукоризненно выглядит.

Дополнительные опции, такие как вентиляция передних сидений, электро-регулировка руля, электроприводы сидений с функцией памяти водительского сидения, проекция на лобовое стекло, электропривод багажника и премиальная акустика BOSE, делают этот автомобиль еще более привлекательным и комфортным.

Этот автомобиль оснащен капитанскими сидениями второго ряда, что делает его идеальным для семьи или друзей, которые любят путешествовать вместе.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово ФРЕШ, чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут оформить покупку Cadillac Escalade 2018 года выпуска. Купив этот автомобиль, вы получите отличный транспорт для ежедневных поездок и дальних путешествий!

Не упустите свой шанс! Закажите звонок нашему менеджеру уже сейчас и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

id291454

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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