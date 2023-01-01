Cadillac Escalade

Преимущества:

- Аудиосистема BOSE

- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона

- Навигация

- Камеры кругового обзора

- Мультимедийная система для задних пассажиров

- Люк

- Проекционная система показаний спидометра

- 3-зонный климат-контроль

- Электропривод передних сидений с памятью водительского

- Вентиляция передних и задних сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Пневмоподвеска

- Третий ряд сидений

- Обогрев всех сидений

- Электропривод и обогрев руля

- Электропривод багажной двери

- Контроль слепых зон

004720