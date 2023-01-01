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Cadillac Escalade
2016
4 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Cadillac Escalade 2016

4 249 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель Escalade
  • Поколение IV
  • Модификация 6.2 AT (409 л.с.) 4WD
  • Год 2016
  • Пробег 150820 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • Воблер 157
  • VIN 004720
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 6162 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 409 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Cadillac Escalade

Преимущества:
- Аудиосистема BOSE
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Люк
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних и задних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон

004720

Fresh Воронеж Север
Адрес: г. Воронеж, улица Московское шоссе, 14
Отдел продаж: +7 473 300 35 93
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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