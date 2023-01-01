Cadillac Escalade
Преимущества:
- Аудиосистема BOSE
- Мультимедийная система c функцией подключения смартфона
- Навигация
- Камеры кругового обзора
- Мультимедийная система для задних пассажиров
- Люк
- Проекционная система показаний спидометра
- 3-зонный климат-контроль
- Электропривод передних сидений с памятью водительского
- Вентиляция передних и задних сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Пневмоподвеска
- Третий ряд сидений
- Обогрев всех сидений
- Электропривод и обогрев руля
- Электропривод багажной двери
- Контроль слепых зон
004720