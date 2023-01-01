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Cadillac Escalade
2021
17 699 000 ₽
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Cadillac Escalade 2021

17 699 000 ₽
Удаленная комиссия
Возможна доставка
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Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade
Cadillac Escalade

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель Escalade
  • Поколение V
  • Модификация 6.2 AT (416 л.с.) 4WD
  • Комплектация Premium Luxury Platinum
  • Год 2021
  • Пробег 12467 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Черный
  • VIN 334894
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 6162 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 416 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция задних сидений
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Доводчики дверей
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (7)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 22
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Пневмоподвеска
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Проекционный дисплей
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (электро)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Сиденья с массажем
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Третий ряд сидений
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Cadillac Escalade

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Электронный ПТС
- 2 владельца.
- Дилерское обслуживание
- Автомобиль на гарантии
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кузов в полиуретановой пленке премиум сегмента LLumar
- Выдвижные пороги
- Кованные диски
- Тормозная и выхлопная системы фирмы Brembo
- 3-зонный климат-контроль
- Система удержания в занимаемой полосе
- Система помощи при парковке
- Камеры кругового обзора
- Система обнаружения пешеходов

334894

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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