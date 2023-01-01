Cadillac Escalade
ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.
Преимущества:
- Электронный ПТС
- 2 владельца.
- Дилерское обслуживание
- Автомобиль на гарантии
- Заводское лакокрасочное покрытие
- Кузов в полиуретановой пленке премиум сегмента LLumar
- Выдвижные пороги
- Кованные диски
- Тормозная и выхлопная системы фирмы Brembo
- 3-зонный климат-контроль
- Система удержания в занимаемой полосе
- Система помощи при парковке
- Камеры кругового обзора
- Система обнаружения пешеходов
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