Cadillac Escalade

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Преимущества:

- Электронный ПТС

- 2 владельца.

- Дилерское обслуживание

- Автомобиль на гарантии

- Заводское лакокрасочное покрытие

- Кузов в полиуретановой пленке премиум сегмента LLumar

- Выдвижные пороги

- Кованные диски

- Тормозная и выхлопная системы фирмы Brembo

- 3-зонный климат-контроль

- Система удержания в занимаемой полосе

- Система помощи при парковке

- Камеры кругового обзора

- Система обнаружения пешеходов

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