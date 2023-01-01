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Cadillac SRX
2014
1 919 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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Cadillac SRX 2014

1 919 000 ₽
Доставка от 35 000 ₽
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+7 345 257 47 28
Купить онлайн
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX
Cadillac SRX

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель SRX
  • Поколение II Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (318 л.с.) 4WD
  • Комплектация Top
  • Год 2014
  • Пробег 183801 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Синий
  • VIN 000514
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3564 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 318 л.с.
  • Воблер 322

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Омыватель фар
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Cadillac SRX

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Cadillac SRX 2014 года выпуска. Этот элегантный и мощный автомобиль с двигателем 3.6 AT (318 л.с.) и полным приводом 4WD был приобретен у официального дилера и сейчас доступен для покупки.

Cadillac SRX оснащен комплектацией Тор, которая предлагает роскошный кожаный салон, создающий атмосферу комфорта и стиля. Вы также получаете электропривод зеркал, что обеспечивает удобство и легкость в использовании.

Данный автомобиль также имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что делает каждую поездку еще более комфортной и безопасной. 3-х зонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить оптимальную температуру в салоне.

Круиз-контроль обеспечивает стабильную скорость на протяжении длительных поездок, а датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения.

В Cadillac SRX вы найдете подогрев и вентиляцию передних сидений для максимального комфорта в любых погодных условиях. Задние сидения также оборудованы функцией подогрева. Электропривод передних сидений и память водительского сиденья позволяют легко настроить положение сидений по своему удобству.

Навигационная система поможет вам всегда оставаться на правильном пути, а парктроник и камера заднего вида обеспечат безопасную и удобную парковку. Система контроля слепых зон и система удержания в полосе помогут вам оставаться на безопасном расстоянии от других автомобилей и следовать правилам дорожного движения.

Аудиосистема Bose обеспечит превосходное звучание вашей любимой музыки, а мониторы в подголовниках передних сидений позволят пассажирам на заднем сидении наслаждаться развлекательными программами.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует тест-драйв.

Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного автомобиля Cadillac SRX. Мы гарантируем вам высокое качество, комфорт и надежность.

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Fresh Тюмень
Адрес: г.Тюмень, улица Федюнинского, 65А
Отдел продаж: +7 345 257 47 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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