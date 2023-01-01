Cadillac SRX

Уважаемые клиенты!

Предлагаем вашему вниманию автомобиль Cadillac SRX 2014 года выпуска. Этот элегантный и мощный автомобиль с двигателем 3.6 AT (318 л.с.) и полным приводом 4WD был приобретен у официального дилера и сейчас доступен для покупки.

Cadillac SRX оснащен комплектацией Тор, которая предлагает роскошный кожаный салон, создающий атмосферу комфорта и стиля. Вы также получаете электропривод зеркал, что обеспечивает удобство и легкость в использовании.

Данный автомобиль также имеет бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, что делает каждую поездку еще более комфортной и безопасной. 3-х зонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить оптимальную температуру в салоне.

Круиз-контроль обеспечивает стабильную скорость на протяжении длительных поездок, а датчик света автоматически регулирует яркость фар в зависимости от условий освещения.

В Cadillac SRX вы найдете подогрев и вентиляцию передних сидений для максимального комфорта в любых погодных условиях. Задние сидения также оборудованы функцией подогрева. Электропривод передних сидений и память водительского сиденья позволяют легко настроить положение сидений по своему удобству.

Навигационная система поможет вам всегда оставаться на правильном пути, а парктроник и камера заднего вида обеспечат безопасную и удобную парковку. Система контроля слепых зон и система удержания в полосе помогут вам оставаться на безопасном расстоянии от других автомобилей и следовать правилам дорожного движения.

Аудиосистема Bose обеспечит превосходное звучание вашей любимой музыки, а мониторы в подголовниках передних сидений позволят пассажирам на заднем сидении наслаждаться развлекательными программами.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово "ФРЕШ" и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы и организует тест-драйв.

Не упустите возможность стать обладателем этого роскошного автомобиля Cadillac SRX. Мы гарантируем вам высокое качество, комфорт и надежность.

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