Cadillac XTS

Представляем вашему вниманию шикарный Cadillac XTS 2019! Модификация 3.6 AT (309 л.с.) 4WD и пробег всего 8327 км. Этот автомобиль был ввезен в РФ под заказ, имеет весь полный пакет документов и готов к мгновенной продаже.

В Cadillac XTS 2019 предусмотрены все необходимые опции, которые обеспечат комфорт и безопасность во время движения. Аудиосистема BOSE, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений – это далеко не полный список добавленных функций. Кроме этого, в автомобиле присутствуют датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль, что обеспечивает дополнительный комфорт во время движения.

Для вашего удобства в Cadillac XTS 2019 установлены передние и задние датчики парковки, которые значительно облегчат процесс парковки. Также в автомобиле имеется полный электропакет, электропривод передних сидений с памятью водительского и обогрев передних сидений, что позволит вам с комфортом путешествовать в любых условиях.

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