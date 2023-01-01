Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Cadillac XTS
2019
3 380 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Cadillac XTS 2019

3 380 000 ₽
Доставка от 14 000 ₽
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 473 300 34 28
Купить онлайн
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS
Cadillac XTS

Характеристики

  • Марка Cadillac
  • Модель XTS
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 3.6 AT (309 л.с.) 4WD
  • Год 2019
  • Пробег 8327 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Черный
  • VIN 125008
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 3564 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 309 л.с.
  • Воблер 109

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Cadillac XTS

Представляем вашему вниманию шикарный Cadillac XTS 2019! Модификация 3.6 AT (309 л.с.) 4WD и пробег всего 8327 км. Этот автомобиль был ввезен в РФ под заказ, имеет весь полный пакет документов и готов к мгновенной продаже.

В Cadillac XTS 2019 предусмотрены все необходимые опции, которые обеспечат комфорт и безопасность во время движения. Аудиосистема BOSE, камера заднего вида, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, вентиляция передних сидений – это далеко не полный список добавленных функций. Кроме этого, в автомобиле присутствуют датчики дождя и света, раздельный климат-контроль и круиз-контроль, что обеспечивает дополнительный комфорт во время движения.

Для вашего удобства в Cadillac XTS 2019 установлены передние и задние датчики парковки, которые значительно облегчат процесс парковки. Также в автомобиле имеется полный электропакет, электропривод передних сидений с памятью водительского и обогрев передних сидений, что позволит вам с комфортом путешествовать в любых условиях.

Оставьте заявку на нашем сайте или звоните нам уже сейчас, называя кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю!

id125008

Fresh Воронеж Юг
Адрес: г. Воронеж, улица Изыскателей, 29к2
Отдел продаж: +7 473 300 34 28
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте

Еще легковые автомобили Cadillac

Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6

Cadillac XT6
2021

5 820 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2020

4 355 000 ₽

Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX Cadillac SRX

Cadillac SRX
2011

1 099 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2020

3 850 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2021

14 785 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2022

16 900 000 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2020

7 720 829 ₽

Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade Cadillac Escalade

Cadillac Escalade
2019

6 720 000 ₽

Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5 Cadillac XT5

Cadillac XT5
2021

4 980 000 ₽

Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6 Cadillac XT6

Cadillac XT6
2020

5 325 000 ₽

Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижневартовск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Сургут
Тюмень
Уфа