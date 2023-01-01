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Changan Alsvin
2023
1 699 900 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Changan Alsvin 2023

1 699 900 ₽
Новый
Доставка от 23 000 ₽
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+7 844 220 08 47
Купить онлайн
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin
Changan Alsvin

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель Alsvin
  • Поколение Alsvin
  • Модификация 1.5 AMT (98 л.с.)
  • Комплектация DLX
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Синий
  • Воблер 227
  • VIN 924133
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1480 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 107 л.с.

Комплектация

  • DVD
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регулировка руля (в 1 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan Alsvin

Преимущества:

- Кондиционер
- Круиз-контроль
- Легкосплавные диски
- Камера заднего вида
- Люк

924133

Fresh Changan Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 844 220 08 47
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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