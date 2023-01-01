Changan CS35PLUS

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Дорогие автомобилисты!

Наша компания предлагает вам замечательный автомобиль Changan CS35PLUS 2021 года выпуска. Это безупречный автомобиль с мощным двигателем 1.6 MT (117 л.с.), который приобретался у официального дилера. Заводское лакокрасочное покрытие кузова делает этот автомобиль по-настоящему привлекательным и стильным.

Этот автомобиль является идеальным вариантом для тех, кто ценит беспроблемную эксплуатацию. Он имеет электронный ПТС и только 1 владельца. Дилерское обслуживание и наличие сервисных документов подтверждают высокое качество этого автомобиля. Но не только это делает его привлекательным.

Камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - это всё, что нужно для комфортной и безопасной поездки. Вы будете рады, что выбрали именно этот автомобиль.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что это будет ваш лучший выбор!

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