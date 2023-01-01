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Changan CS35PLUS
2021
1 870 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Changan CS35PLUS 2021

1 870 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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+7 861 202 51 37
Купить онлайн
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель CS35PLUS
  • Поколение I
  • Модификация 1.6 MT (117 л.с.)
  • Год 2021
  • Пробег 4260 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 023060
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1598 см3
  • Руль Левый
  • КПП Механика
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 117 л.с.
  • Воблер 188

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 17
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan CS35PLUS

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Дорогие автомобилисты!

Наша компания предлагает вам замечательный автомобиль Changan CS35PLUS 2021 года выпуска. Это безупречный автомобиль с мощным двигателем 1.6 MT (117 л.с.), который приобретался у официального дилера. Заводское лакокрасочное покрытие кузова делает этот автомобиль по-настоящему привлекательным и стильным.

Этот автомобиль является идеальным вариантом для тех, кто ценит беспроблемную эксплуатацию. Он имеет электронный ПТС и только 1 владельца. Дилерское обслуживание и наличие сервисных документов подтверждают высокое качество этого автомобиля. Но не только это делает его привлекательным.

Камера заднего вида, круиз-контроль, климат-контроль и бесключевой доступ в салон и запуск двигателя - это всё, что нужно для комфортной и безопасной поездки. Вы будете рады, что выбрали именно этот автомобиль.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что это будет ваш лучший выбор!

id023060

Fresh Краснодар
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