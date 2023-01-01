Changan CS35PLUS

Мы рады представить вам новый автомобиль Changan CS35PLUS 2022 года выпуска. Эта машина имеет электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие.

В данном автомобиле вас ожидают множество дополнительных опций, начиная от бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, заканчивая задними датчиками парковки. Вы не сможете устоять перед панорамной крышей и кожаным салоном, который идеально впишется в любой интерьер.

Ну а если вы любите современные технологии, то в Changan CS35PLUS установлены цифровая приборная панель, штатная навигация и мультимедийная система с функцией подключения смартфона.

А вот для тех, кому важна безопасность в пути, есть такие специальные возможности, как датчик света и дождя, адаптивный круиз-контроль, Auto Hold и Hands Free.

Но это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором. Ждем вас в нашем автосалоне.

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