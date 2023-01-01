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Changan CS35PLUS
2022
2 200 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Changan CS35PLUS 2022

2 200 000 ₽
Доставка от 28 000 ₽
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Купить онлайн
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель CS35PLUS
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Tech
  • Год 2022
  • Пробег 9753 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 022196
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1392 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.
  • Воблер 39

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan CS35PLUS

Мы рады представить вам новый автомобиль Changan CS35PLUS 2022 года выпуска. Эта машина имеет электронный ПТС, заводское лакокрасочное покрытие.

В данном автомобиле вас ожидают множество дополнительных опций, начиная от бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, заканчивая задними датчиками парковки. Вы не сможете устоять перед панорамной крышей и кожаным салоном, который идеально впишется в любой интерьер.

Ну а если вы любите современные технологии, то в Changan CS35PLUS установлены цифровая приборная панель, штатная навигация и мультимедийная система с функцией подключения смартфона.

А вот для тех, кому важна безопасность в пути, есть такие специальные возможности, как датчик света и дождя, адаптивный круиз-контроль, Auto Hold и Hands Free.

Но это еще не все! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы уверены, что вы останетесь довольны своим выбором. Ждем вас в нашем автосалоне.

id022196

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Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
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