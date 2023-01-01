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Changan CS35PLUS
2023
2 469 900 ₽
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Changan CS35PLUS 2023

2 469 900 ₽
Новый
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Купить онлайн
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель CS35PLUS
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Tech
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 028617
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1392 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (4)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (комбинированный)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan CS35PLUS

Автомобиль в наличии.

028617

Fresh Changan Воронеж
Адрес: г. Воронеж, Московское шоссе, 16
Отдел продаж: +7 473 211 02 36
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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