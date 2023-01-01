Changan CS35PLUS
Преимущества:
- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует гарантия производителя, имеются сервисные документы
-Комплектация «Tech»
Активная безопасность
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система
— Дистанционный запуск двигателя
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении
— Бортовой компьютер
— Адаптивный круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— TV
— Функция Apple CarPlay
— Функция Android Auto
— Bluetooth
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Беспроводная зарядка для телефона
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Комбинированная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
Экстерьер:
— Размер дисков 18″
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Светодиодные фары
— Огни дневного хода
972931