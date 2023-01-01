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Changan CS35PLUS
2022
2 399 000 ₽
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Changan CS35PLUS 2022

2 399 000 ₽
Возможна доставка
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Купить онлайн
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS
Changan CS35PLUS

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель CS35PLUS
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.4 AMT (150 л.с.)
  • Комплектация Tech
  • Год 2022
  • Пробег 5789 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • Воблер 130
  • VIN 972931
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1392 см3
  • КПП Автомат робот
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 150 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan CS35PLUS

Преимущества:

- Электронный ПТС
- Заводское лакокрасочное покрытие кузова
- Действует гарантия производителя, имеются сервисные документы
-Комплектация «Tech»
Активная безопасность
— Антиблокировочная система
— Антипробуксовочная система
— Система курсовой устойчивости
— Система помощи при экстренном торможении
— Система предотвращения столкновения
— Датчик давления в шинах
— ЭРА-ГЛОНАСС
Пассивная безопасность
— Подушки безопасности водителя
— Подушки безопасности пассажира
— Боковые передние подушки безопасности
— Оконные шторки безопасности
— Блокировка замков задних дверей
— Система крепления детских автокресел
Противоугонная система
— Дистанционный запуск двигателя
— Иммобилайзер
— Центральный замок
Помощь при вождении
— Бортовой компьютер
— Адаптивный круиз-контроль
— Парктроник задний
— Камера заднего вида
— Система помощи при старте в гору
— Система помощи при спуске с горы
— Датчик света
— Датчик дождя
Комфорт
— Активный усилитель руля
— Запуск двигателя с кнопки
— Система доступа без ключа
— Регулировка руля
— Электрорегулировка сиденья водителя
— Электростеклоподъемники передние и задние
— Электропривод зеркал
Управление климатом и обогрев:
— Климат-контроль 1-зонный
— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров
— Обогрев зеркал
— Обогрев лобового стекла
Мультимедиа и навигация:
— CD
— USB
— TV
— Функция Apple CarPlay
— Функция Android Auto
— Bluetooth
— Электронная приборная панель
— Мультифункциональное рулевое колесо
— Беспроводная зарядка для телефона
— Розетка 12V
Салон и интерьер:
— Комбинированная обивка салона
— Отделка кожей рычага КПП
— Кожаный руль
— Панорамная крыша
— Складывающееся заднее сидение
— Третий задний подголовник
— Передний центральный подлокотник
Экстерьер:
— Размер дисков 18″
— Рейлинги на крыше
Освещение:
— Светодиодные фары
— Огни дневного хода

972931

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
Отдел продаж: +7 865 220 57 34
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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