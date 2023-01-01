Changan CS35PLUS

Преимущества:

- Электронный ПТС

- Заводское лакокрасочное покрытие кузова

- Действует гарантия производителя, имеются сервисные документы

-Комплектация «Tech»

Активная безопасность

— Антиблокировочная система

— Антипробуксовочная система

— Система курсовой устойчивости

— Система помощи при экстренном торможении

— Система предотвращения столкновения

— Датчик давления в шинах

— ЭРА-ГЛОНАСС

Пассивная безопасность

— Подушки безопасности водителя

— Подушки безопасности пассажира

— Боковые передние подушки безопасности

— Оконные шторки безопасности

— Блокировка замков задних дверей

— Система крепления детских автокресел

Противоугонная система

— Дистанционный запуск двигателя

— Иммобилайзер

— Центральный замок

Помощь при вождении

— Бортовой компьютер

— Адаптивный круиз-контроль

— Парктроник задний

— Камера заднего вида

— Система помощи при старте в гору

— Система помощи при спуске с горы

— Датчик света

— Датчик дождя

Комфорт

— Активный усилитель руля

— Запуск двигателя с кнопки

— Система доступа без ключа

— Регулировка руля

— Электрорегулировка сиденья водителя

— Электростеклоподъемники передние и задние

— Электропривод зеркал

Управление климатом и обогрев:

— Климат-контроль 1-зонный

— Подогрев сидений водителя, пассажира и задних пассажиров

— Обогрев зеркал

— Обогрев лобового стекла

Мультимедиа и навигация:

— CD

— USB

— TV

— Функция Apple CarPlay

— Функция Android Auto

— Bluetooth

— Электронная приборная панель

— Мультифункциональное рулевое колесо

— Беспроводная зарядка для телефона

— Розетка 12V

Салон и интерьер:

— Комбинированная обивка салона

— Отделка кожей рычага КПП

— Кожаный руль

— Панорамная крыша

— Складывающееся заднее сидение

— Третий задний подголовник

— Передний центральный подлокотник

Экстерьер:

— Размер дисков 18″

— Рейлинги на крыше

Освещение:

— Светодиодные фары

— Огни дневного хода

972931