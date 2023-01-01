Москва
+7 800 444 30 97
Купить
Легковые автомобили Коммерческий транспорт Мотоциклы Подборки
Продать
Оценка и выкуп Обмен / Trade-in Комиссионная продажа
Услуги
Подбор Покупка онлайн с доставкой Кредит Автомобили от партнеров Удаленная комиссия Страхование Криминалистика Сервис Онлайн-запись в сервис Заказ авто
Компания
О компании Карьера Контакты Журнал
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Партнерам
Аукцион Франшиза Школа автобизнеса Обмен стоками B2B
Связь
+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Changan CS75PLUS
2023
3 159 900 ₽
Возможна доставка
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит

Changan CS75PLUS 2023

3 159 900 ₽
Новый
Возможна доставка
Начать чат
Купить онлайн
Рассчитать обмен
Рассчитать кредит
+7 844 220 08 47
Купить онлайн
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS
Changan CS75PLUS

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель CS75PLUS
  • Поколение I Рестайлинг
  • Модификация 1.5 AT (167 л.с.)
  • Комплектация Luxury
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 043675
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1494 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 167 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 19
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
Развернуть

Информация

Changan CS75PLUS

Автомобиль в наличии.

043675

Fresh Changan Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 844 220 08 47
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
Распечатать страницу
Проложить маршрут
Преимущества Fresh Auto
Проверенные автомобили
Каждый автомобиль проходит диагностику по 250 параметрам
Юридическая гарантия
Все автомобили проверены криминалистами и продаются с юридической гарантией
Техническая защита
Сделайте ТО-0 в нашем сервисе и получите бесплатную техническую защиту ДВС и КПП*
Доставка
Привезем автомобиль вам домой или до нашего пункта выдачи
Предпродажная подготовка
Единые стандарты внешней и технической подготовки для всех автомобилей
Бронирование и оплата онлайн
Забронируйте или полностью оплатите автомобиль онлайн прямо на сайте
Сетевое издание «Первый автомобильный маркетплейс» зарегистрировано Решением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) № Эл № ФС77-84512 от 29 декабря 2022 г.
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «МБ-Авто» Главный редактор: Камышникова Анастасия Игоревна
Ваш город
Москва
Для точного расчета доставки, выберите свой город
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Казань
Краснодар
Красноярск
Липецк
Минеральные Воды
Москва
Нижний Новгород
Новосибирск
Оренбург
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Ставрополь
Тюмень
Уфа