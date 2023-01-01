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Changan Eado
2022
2 275 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan Eado 2022

2 275 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado
Changan Eado

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель Eado
  • Поколение II (Plus) Рестайлинг
  • Модификация EV460 52.5 kWh Electro AT (100.0 кВт)
  • Комплектация Импорт
  • Год 2022
  • Пробег 124 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Белый
  • VIN 014645
  • Тип двигателя Электро
  • Объем двигателя 1 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 136 л.с.
  • Воблер 76

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 15
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев сидений
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регул. Сидения пасс. (по высоте)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (ткань)
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan Eado

Мы рады представить вам новый автомобиль Changan Eado, 2022 года выпуска. Этот бюджетный электромобиль изначально поставляется без регистрации и с электронным ПТС. Это делает процесс оформления владения автомобилем быстрым и простым.

Changan Eado имеет мощность 136 л/с, а заряд батареи позволяет проехать до 400 километров. Вы можете наслаждаться комфортным и экологически чистым вождением на длительных расстояниях.

Атомобиль также оснащен климат-контролем, который позволяет настроить температуру и обеспечить комфортное вождение в любую погоду. Мультимедиа-система позволяет слушать музыку и получать доступ к информации о погоде и маршруте.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наилучший вариант.

Changan Eado - это прекрасный выбор для тех, кто ищет экономичный и удобный электромобиль. Мы приглашаем вас на тест-драйв, чтобы вы могли ощутить его удобство и функциональность. Спасибо за внимание и надеемся на сотрудничество с вами!

id014645

Fresh Минеральные Воды
Адрес: г. Минеральные Воды, ул. Автомобильная, 17
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