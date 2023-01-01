Changan Eado

Мы рады представить вам новый автомобиль Changan Eado, 2022 года выпуска. Этот бюджетный электромобиль изначально поставляется без регистрации и с электронным ПТС. Это делает процесс оформления владения автомобилем быстрым и простым.

Changan Eado имеет мощность 136 л/с, а заряд батареи позволяет проехать до 400 километров. Вы можете наслаждаться комфортным и экологически чистым вождением на длительных расстояниях.

Атомобиль также оснащен климат-контролем, который позволяет настроить температуру и обеспечить комфортное вождение в любую погоду. Мультимедиа-система позволяет слушать музыку и получать доступ к информации о погоде и маршруте.

Звоните нам прямо сейчас и назовите кодовое слово "ФРЕШ", чтобы получить бесплатный отчет по данному автомобилю. Наша команда экспертов ответит на все ваши вопросы и поможет вам выбрать наилучший вариант.

Changan Eado - это прекрасный выбор для тех, кто ищет экономичный и удобный электромобиль. Мы приглашаем вас на тест-драйв, чтобы вы могли ощутить его удобство и функциональность. Спасибо за внимание и надеемся на сотрудничество с вами!

id014645