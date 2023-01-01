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Changan Hunter
2023
3 809 900 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Changan Hunter 2023

3 809 900 ₽
Новый
Доставка от 23 000 ₽
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+7 844 220 08 47
Купить онлайн
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter
Changan Hunter

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель Hunter
  • Поколение Hunter Plus
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Пикап
  • Цвет Серебряный
  • VIN 688359
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1988 см3
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.

Комплектация

  • TV
  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 1-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Обогрев зеркал
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (светлый)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan Hunter

Преимущества:
- 1-зонный климат-контроль
- Светодиодные фары
- Дистанционный запуск двигателя
- Датчики дождя и света
- Круиз-контроль
- Камера 360°

688359

Fresh Changan Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 844 220 08 47
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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