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+7 800 444 30 97 info@freshauto.ru
Changan Lamore
2023
3 169 900 ₽
Доставка от 14 000 ₽
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Changan Lamore 2023

3 169 900 ₽
Новый
Доставка от 14 000 ₽
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+7 473 211 02 36
Купить онлайн
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore
Changan Lamore

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель Lamore
  • Поколение Lamore
  • Модификация 1.5 AMT (170 л.с.)
  • Комплектация Базовая
  • Год 2023
  • Пробег 0 км
  • Тип кузова Седан
  • Цвет Серый
  • VIN 027146
  • Тип двигателя Бензин
  • Руль Левый
  • Объем двигателя 1494 см3
  • КПП Автомат вариатор
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 170 л.с.

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Камера передняя
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 18
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Обратная связь
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Ручная регулировка сиденья водителя
  • Ручная регулировка сиденья пассажира
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan Lamore

Автомобиль в наличии.

027146

Fresh Changan Воронеж
Адрес: г. Воронеж, Московское шоссе, 16
Отдел продаж: +7 473 211 02 36
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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