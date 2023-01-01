Changan UNI-K

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Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта! Представляем вашему вниманию уникальное предложение – автомобиль Changan UNI-K, 2023 года выпуска. Этот агрессивный и выразительный автомобиль не оставит равнодушным никого!



Преимущества:

Со своим 2.0 литровым двигателем мощностью 226 л.с. авто легко ускоряется до 100 км/ч всего за 7,9 секунды. Автоматические коробка передач и полный привод 4WD позволяют максимально комфортно и безопасно управлять автомобилем, независимо от дорожных условий.



Комплектация:

Автомобиль имеет богатую комплектацию, которая включает в себя:

- Электронный ПТС, всего 1 владелец,

- Электроскладывание зеркал,

- Навигационную систему,

- Центральный замок,

- Круиз-контроль и многие другие опции.



Безопасность:

Автомобиль Changan UNI-K оснащен самыми современными системами безопасности, включая иммобилайзер, бортовой компьютер, датчик света и датчик дождя.



Состояние автомобиля:

Этот автомобиль прошел всего лишь 177 км., поэтому его состояние нового авто, кузов автомобиля имеет заводское лакокрасочное покрытие.



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