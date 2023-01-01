Changan UNI-K

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Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Просторный, универсальный и надежный, автомобиль Changan UNI-K 2023 года выпуска готов стать Вашим новым спутником на дорогах. Автомобиль восхитительно комфортен, удобен в управлении и обладает весьма мощным двигателем.

В марте 2023 года автомобиль был ввезен из Казахстана и приобретался у официального дилера. Автомобиль имеет электронный ПТС и находится в руках у единственного владельца.

Кроме того, объем пробега составляет всего 175 км! Ваш новый автомобиль готов к новым приключениям и несомненно порадует своего нового владельца надежностью и удобством.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует сохранность первоначального внешнего вида, так же как и дополнительная комплектация включающая в себя такие опции, как климат-контроль с возможностью управления с двух зон, электронный замок зажигания, датчик света и дождя, светодиодные фары, автомобильный круиз-контроль и еще многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Поторопитесь! Автомобиль Changan UNI-K 2023 с пробегом всего 175 километров не задержится в продаже надолго.

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