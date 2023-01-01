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Changan UNI-K
2023
4 059 000 ₽
Доставка от 23 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

4 059 000 ₽
Удаленная комиссия
Доставка от 23 000 ₽
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Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Luxe
  • Год 2023
  • Пробег 175 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 700501
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 155

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Дистанционный запуск двигателя
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Омыватель фар
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

ОНЛАЙН-КОМИССИЯ
Внимание! Осмотр автомобиля возможен ТОЛЬКО по предварительной договоренности, так как находится у собственника.

Просторный, универсальный и надежный, автомобиль Changan UNI-K 2023 года выпуска готов стать Вашим новым спутником на дорогах. Автомобиль восхитительно комфортен, удобен в управлении и обладает весьма мощным двигателем.
В марте 2023 года автомобиль был ввезен из Казахстана и приобретался у официального дилера. Автомобиль имеет электронный ПТС и находится в руках у единственного владельца.
Кроме того, объем пробега составляет всего 175 км! Ваш новый автомобиль готов к новым приключениям и несомненно порадует своего нового владельца надежностью и удобством.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова гарантирует сохранность первоначального внешнего вида, так же как и дополнительная комплектация включающая в себя такие опции, как климат-контроль с возможностью управления с двух зон, электронный замок зажигания, датчик света и дождя, светодиодные фары, автомобильный круиз-контроль и еще многое другое.
Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Поторопитесь! Автомобиль Changan UNI-K 2023 с пробегом всего 175 километров не задержится в продаже надолго.

id700501

Fresh Волгоград
Адрес: г. Волгоград, проспект Жукова, 94Д
Отдел продаж: +7 8442 20 06 35
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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