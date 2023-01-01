Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Мы предлагаем вам приобрести новый автомобиль Changan UNI-K. Этот автомобиль приобретался в Китае и на сегодняшний день не имеет пробега по РФ. Более того, доступен электронный ПТС, что делает его покупку безопасной и удобной для вас. Красивый заводской окрас кузова не оставит вас равнодушными.

Кроме того, мы рады предложить вам много дополнительных опций, которые могут сделать этот автомобиль еще более комфортным и удобным для вас. В числе них светодиодные фары головного света, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, легкосплавные диски R20 и многие другие.

В этом автомобиле есть все, что вам нужно, чтобы сделать каждую поездку комфортной и приятной. Теперь вы можете наслаждаться сенсорным управлением дверью багажника, настраивать память настроек места водителя, регулировать по углу спинку сидений второго ряда и многое другое.

Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю Changan UNI-K. Мы уверены, что вы останетесь довольны этим автомобилем и всеми его дополнительными опциями. Спасибо за ваш интерес!

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