Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты, представляем Вам наш новейший автомобиль Changan UNI - это новый автомобиль, который приобретался в Китае и не имеет пробега по РФ. Его особенности впечатляют уже на первый взгляд. Он оснащен заводским окрасом кузова, что говорит о качественной и надежной сборке.

Кроме того, этот автомобиль оснащен электронным ПТС, что подтверждает его легальность и соответствие всем требованиям. Каждый элемент автомобиля прошел тщательное тестирование и находится в идеальном состоянии, готовый к использованию.

Что касается дополнительных опций, здесь список просто впечатляет. Он включает в себя светодиодные фары головного света, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, а также двухслойное ветровое стекло и передние и задние боковые стекла, где используются тоже двухслойные материалы, обеспечивающие безопасность во время движения.

Конечно, есть также вентиляция передних сидений и регулируемая по углу спинка сидений второго ряда, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров. Кроме того, в автомобиле есть интегрированный видеорегистратор, сочетающий в себе не только показания скорости, но и время, а также охватывающий все то, что происходит на дороге.

Комбинированная отделка сидений натуральной кожей Nappa, обивка панели приборов с металлическими вставками и мягкость сидений, все отображает максимальный комфорт и роскошь.

Вы ищете идеальный автомобиль, который удовлетворит все ваши потребности? Тогда Changan UNI - вот именно то, что должны рассмотреть. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобретения этого уникального автомобиля и стать обладателем максимального комфорта и эксклюзивности.

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