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Changan UNI-K
2023
3 770 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

3 770 000 ₽
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.)
  • Комплектация Premium
  • Год 2023
  • Пробег 170 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Серый
  • VIN 700800
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Передний привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 230

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 2-зонный)
  • Круиз-контроль
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые клиенты, представляем Вам наш новейший автомобиль Changan UNI - это новый автомобиль, который приобретался в Китае и не имеет пробега по РФ. Его особенности впечатляют уже на первый взгляд. Он оснащен заводским окрасом кузова, что говорит о качественной и надежной сборке.

Кроме того, этот автомобиль оснащен электронным ПТС, что подтверждает его легальность и соответствие всем требованиям. Каждый элемент автомобиля прошел тщательное тестирование и находится в идеальном состоянии, готовый к использованию.

Что касается дополнительных опций, здесь список просто впечатляет. Он включает в себя светодиодные фары головного света, скрытые дверные ручки с автоматическим выдвижением, а также двухслойное ветровое стекло и передние и задние боковые стекла, где используются тоже двухслойные материалы, обеспечивающие безопасность во время движения.

Конечно, есть также вентиляция передних сидений и регулируемая по углу спинка сидений второго ряда, чтобы обеспечить максимальный комфорт для пассажиров. Кроме того, в автомобиле есть интегрированный видеорегистратор, сочетающий в себе не только показания скорости, но и время, а также охватывающий все то, что происходит на дороге.

Комбинированная отделка сидений натуральной кожей Nappa, обивка панели приборов с металлическими вставками и мягкость сидений, все отображает максимальный комфорт и роскошь.

Вы ищете идеальный автомобиль, который удовлетворит все ваши потребности? Тогда Changan UNI - вот именно то, что должны рассмотреть. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Не упустите возможность приобретения этого уникального автомобиля и стать обладателем максимального комфорта и эксклюзивности.

id700800

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