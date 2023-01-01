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Changan UNI-K
2022
4 299 000 ₽
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Changan UNI-K 2022

4 299 000 ₽
Доставка бесплатно
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+7 495 730 37 79
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Комплектация Tech
  • Год 2022
  • Пробег 260 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 713960
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 79

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Количество мест (5)
  • Круиз-контроль
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Центральный замок
  • Электропривод крышки багажника
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем Вашему вниманию новый автомобиль, приобретенный в ЕАЭС. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и заводской окрас кузова, что подтверждает его новизну и отличное состояние.

Кроме того, этот автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду. Система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и круиз-контроль - это только некоторые из множества опций, которые имеет этот автомобиль.

Также в комплектации есть парктроник задний, камера 360°, система помощи при спуске с горы, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа, электропривод зеркал, климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо. А светодиодные фары обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам сделать правильный выбор.

С уважением,
компания по продаже автомобилей.

id713960

Fresh Москва
Адрес: г. Москва, МКАД, 78-й километр, 2Б
Отдел продаж: +7 495 730 37 79
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