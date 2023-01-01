Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Уважаемые автолюбители!

Представляем Вашему вниманию новый автомобиль, приобретенный в ЕАЭС. Этот автомобиль имеет электронный ПТС и заводской окрас кузова, что подтверждает его новизну и отличное состояние.

Кроме того, этот автомобиль оснащен всеми необходимыми опциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду. Система курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении, датчик давления в шинах и круиз-контроль - это только некоторые из множества опций, которые имеет этот автомобиль.

Также в комплектации есть парктроник задний, камера 360°, система помощи при спуске с горы, запуск двигателя с кнопки, система доступа без ключа, электропривод зеркал, климат-контроль и мультифункциональное рулевое колесо. А светодиодные фары обеспечат отличную видимость на дороге в любое время суток.

Не упустите возможность стать обладателем этого прекрасного автомобиля. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы всегда готовы ответить на все Ваши вопросы и помочь Вам сделать правильный выбор.

С уважением,

компания по продаже автомобилей.

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