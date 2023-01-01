Changan UNI-K

Цена указана за наличный расчет. При покупке в лизинг доплата 20%

Представляем вашему вниманию автомобиль Changan UNI-K 2022 года выпуска, который был ввезен из-за рубежа в 2023 году. Этот автомобиль - это настоящий символ комфорта и качества.

Changan UNI-K оснащен всеми необходимыми функциями, чтобы обеспечить комфортную и безопасную поездку. Раздельный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру по своему вкусу, а камеры 360 помогут вам парковаться без проблем. Панорамная крыша добавит дополнительный комфорт и воздух в салоне, а аудиосистема Sony позволит наслаждаться качественным звуком во время поездки.

Не упустите возможность стать обладателем этого комфортабельного автомобиля! Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы гарантируем вам качество и надежность нашего автомобиля, а также отличный сервис и поддержку на всех этапах покупки.

Ждем вас в нашем автосалоне!

id715221