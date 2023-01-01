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Changan UNI-K
2023
3 979 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

3 979 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+ 7 865 220 57 32
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 45 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Белый
  • VIN 706696
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 221

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Вентиляция передних сидений
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (электропривод)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Регулировка сиденья водителя: по высоте
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электрообогрев лобового стекла
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Автомобиль ввезён из Китая
Электронный ПТС, без рег действий.
Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Премиальная аудиосистема SONY
- Система навигации
- Apple CarPlay, Android
- Камера заднего вида/камеры кругового обзора
- Светодиодная система освещения
- Панорамная крыша
- 3-х зонный климат-контроль
- Вентиляция сидений
- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя
- Обогрев заднего ряда сидений
- Эл.привод багажной двери
- Контроль слепых зон
- Датчики дождя и света
- Мультифункциональное рулевое колесо
- Система контроля давления в шинах
- Круиз-контроль
- Датчики парковки передние и задние
- ESP/ASR
- ABS
- Подушки
- Стеклоподьемники
- Электрозеркала
- Подогрев сидений
Дополнительно установлено:
- Отделка сидений кожей выделки Nappa c подогревом и вентиляцией
- Огромная панорамная крыша (1,31м2) наполнит салон мягким дневным светом

id706696

Fresh Ставрополь
Адрес: г. Ставрополь, улица Южный обход, 57
Отдел продаж: + 7 865 220 57 32
Время работы: с 09-00 до 21-00, без выходных.
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