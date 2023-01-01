Changan UNI-K

Автомобиль ввезён из Китая

Электронный ПТС, без рег действий.

Заводское лакокрасочное покрытие кузова.

Дополнительные опции:

- Премиальная аудиосистема SONY

- Система навигации

- Apple CarPlay, Android

- Камера заднего вида/камеры кругового обзора

- Светодиодная система освещения

- Панорамная крыша

- 3-х зонный климат-контроль

- Вентиляция сидений

- Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя

- Обогрев заднего ряда сидений

- Эл.привод багажной двери

- Контроль слепых зон

- Датчики дождя и света

- Мультифункциональное рулевое колесо

- Система контроля давления в шинах

- Круиз-контроль

- Датчики парковки передние и задние

- ESP/ASR

- ABS

- Подушки

- Стеклоподьемники

- Электрозеркала

- Подогрев сидений

Дополнительно установлено:

- Отделка сидений кожей выделки Nappa c подогревом и вентиляцией

- Огромная панорамная крыша (1,31м2) наполнит салон мягким дневным светом

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