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Changan UNI-K
2023
3 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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Changan UNI-K 2023

3 990 000 ₽
Доставка от 27 000 ₽
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+7 865 220 57 34
Купить онлайн
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K
Changan UNI-K

Характеристики

  • Марка Changan
  • Модель UNI-K
  • Поколение UNI-K
  • Модификация 2.0 AT (226 л.с.) 4WD
  • Год 2023
  • Пробег 42 км
  • Тип кузова Внедорожник
  • Цвет Голубой
  • VIN 706638
  • Тип двигателя Бензин
  • Объем двигателя 1998 см3
  • Руль Левый
  • КПП Автомат
  • Привод Полный привод
  • Мощность двигателя 226 л.с.
  • Воблер 183

Комплектация

  • Антиблокировочная система (ABS)
  • Антипробуксовочная система
  • Бортовой компьютер
  • Датчик дождя
  • Датчик света
  • Иммобилайзер
  • Камера 360°
  • Камера заднего вида
  • Количество мест (5)
  • Кондиционер (климат 3-зонный и выше)
  • Круиз-контроль
  • Легкосплавные диски, 20
  • Люк
  • Магнитола (CD)
  • Навигационная система
  • Обогрев зеркал
  • Обогрев сидений
  • Панорамная крыша / лобовое стекло
  • Парктроник
  • Подогрев руля
  • Подушки безопасности (фронтальные + боковые)
  • Рег-ка сиденья водителя (с памятью)
  • Рег-ка сиденья водителя (электропривод)
  • Рег-ка сиденья пассажира (с памятью)
  • Регулировка руля (в 2 пл.)
  • Салон (кожа)
  • Светодиодные фары
  • Сигнализация
  • Система доступа без ключа
  • Система контроля слепых зон
  • Система курсовой устойчивости
  • Тонированные стекла
  • Усилитель рулевого управления
  • Цвет салона (темный)
  • Центральный замок
  • Электропривод зеркал
  • Электропривод крышки багажника
  • Электроскладывание зеркал
  • Электростеклоподъемники (все)
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Информация

Changan UNI-K

Changan UNI-K, 2023 - это престижный и современный автомобиль, который был ввезен из Китая. Он имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его происхождение и состояние.

Дополнительные опции, такие как премиальная аудиосистема SONY, система навигации и Apple CarPlay, делают этот автомобиль еще более комфортным и функциональным. Камера заднего вида/камеры кругового обзора обеспечивают безопасность при парковке и маневрировании.

Светодиодная система освещения и панорамная крыша создают уникальную атмосферу в салоне автомобиля. 3-х зонный климат-контроль и вентиляция сидений позволяют наслаждаться поездкой в любую погоду.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев заднего ряда сидений и электропривод багажной двери делают использование автомобиля еще более удобным и практичным. Контроль слепых зон и датчики дождя и света обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Мультифункциональное рулевое колесо и система контроля давления в шинах позволяют управлять автомобилем с легкостью и контролировать его состояние. Круиз-контроль и датчики парковки передние и задние облегчают длительные поездки и парковку.

ESP/ASR/ABS обеспечивают стабильность и безопасность на дороге, а стеклоподъемники и электрозеркала делают использование автомобиля еще более удобным.

Не упустите возможность приобрести этот престижный и современный автомобиль Changan UNI-K, 2023. Звоните нам прямо сейчас, назовите кодовое слово ФРЕШ и получите бесплатный отчет по данному автомобилю. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и поможем организовать тест-драйв.

id706638

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