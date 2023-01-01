Changan UNI-K

Changan UNI-K, 2023 - это престижный и современный автомобиль, который был ввезен из Китая. Он имеет электронный ПТС и заводское лакокрасочное покрытие кузова, что гарантирует его происхождение и состояние.

Дополнительные опции, такие как премиальная аудиосистема SONY, система навигации и Apple CarPlay, делают этот автомобиль еще более комфортным и функциональным. Камера заднего вида/камеры кругового обзора обеспечивают безопасность при парковке и маневрировании.

Светодиодная система освещения и панорамная крыша создают уникальную атмосферу в салоне автомобиля. 3-х зонный климат-контроль и вентиляция сидений позволяют наслаждаться поездкой в любую погоду.

Бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, обогрев заднего ряда сидений и электропривод багажной двери делают использование автомобиля еще более удобным и практичным. Контроль слепых зон и датчики дождя и света обеспечивают безопасность и комфорт во время поездок.

Мультифункциональное рулевое колесо и система контроля давления в шинах позволяют управлять автомобилем с легкостью и контролировать его состояние. Круиз-контроль и датчики парковки передние и задние облегчают длительные поездки и парковку.

ESP/ASR/ABS обеспечивают стабильность и безопасность на дороге, а стеклоподъемники и электрозеркала делают использование автомобиля еще более удобным.

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